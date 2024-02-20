Вперше з початку великої війни: вболівальників пускатимуть на матчі УПЛ
На першому матчі весняної частини Української прем’єр-ліги "Олександрія" - "Шахтар" будуть присутні глядачі. Також пускати фанатів на трибуни дозволили ФК "Оболонь" Київ
Про це повідомляють ФК “Олександрія” та ФК “Оболонь” Київ.
Поєдинок "Олександрія" - "Шахтар" відбудеться у понеділок, 26 лютого. Продаж квитків уже стартував. Трибуни зможуть вмістити 608 глядачів.
При купівлі квитка в касах додається план евакуації та перелік додаткових заходів безпеки.
Вартість будь-якого білета - 100 грн. Для учасників бойових дій та людей з інвалідністю 1 та 2 групи вхід безкоштовний, але для входу необхідно отримати спеціальний квиток на касі.
Також про повернення глядачів на трибуни у весняній частині Української прем’єр-ліги оголосили в ФК "Оболонь" Київ. Оболонь-Арена зможе приймати 1500 глядачів.
Перший матч клубу відбудеться також 26 лютого, гратимуть із одеським "Чорноморцем".
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