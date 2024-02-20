Вперше з початку великої війни: вболівальників пускатимуть на матчі УПЛ

Про це повідомляють ФК “Олександрія” та ФК “Оболонь” Київ.

Поєдинок "Олександрія" - "Шахтар" відбудеться у понеділок, 26 лютого. Продаж квитків уже стартував. Трибуни зможуть вмістити 608 глядачів.

При купівлі квитка в касах додається план евакуації та перелік додаткових заходів безпеки.

Вартість будь-якого білета - 100 грн. Для учасників бойових дій та людей з інвалідністю 1 та 2 групи вхід безкоштовний, але для входу необхідно отримати спеціальний квиток на касі.

Також про повернення глядачів на трибуни у весняній частині Української прем’єр-ліги оголосили в ФК "Оболонь" Київ. Оболонь-Арена зможе приймати 1500 глядачів.

Перший матч клубу відбудеться також 26 лютого, гратимуть із одеським "Чорноморцем".