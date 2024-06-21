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Збірна Австрії розбила Польщу на Євро-2024

21 червня, 2024 п'ятниця
20:54
Футбол Марко Арнаутович та Павел Давидович (праворуч), Польща - Австрія, Євро-2024

У п'ятницю, 21 червня, у 2-му турі чемпіонату Європи з футболу збірна Австрії завдала поразки команді Польщі

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Про це повідомляє Еспресо.TV. 

У Берліні Австрію на 9-й хвилині вивів вперед Гернот Траунер. Польща відігралася ще в першому таймі завдяки голу Кшиштофа Пйонтека. 

На 66-й хвилині австрійці знову повели завдяки точному удару Крістофа Баумгартнера. Остаточний рахунок на 78-й хвилині встановив Марко Арнатутович, який реалізував пенальті. 

Австрія перемогла Польщу 3:1, набрала 3 очка та посідає третє місце в групі D. За додатковими показниками її випереджають французи та нідерландці, які свій матч 2-го туру розпочнуть сьогодні о 22:00. 

У 3-му турі, 25 червня, Австрія зіграє з Нідерландами, а Польща - з Францією. 

Євро-2024

2-й тур. Група D

21 червня

Польща - Австрія 1:3

Голи: Пйонтек, 30 - Траунер, 9, Баумгартнер, 66, Арнаутович, 78 (пен.)

Як Україна грає на Євро-2024

Збірна України невдало розпочала виступи на чемпіонаті Європи з футболу. Команда Сергія Реброва 17 червня у Мюнхені провалила матч проти Румунії та програла з рахунком 0:3. 

21 червня, у 2-му турі Євро-2024, українські футболісти здобули вольову перемогу над Словаччиною - 2:1.

Україна набрала 3 очка та вийшла на друге місце у групі E. Словаччина з 3 пунктами опустилася на третю позицію. Лідирує Румунія, яка також має 3 бали. Бельгія поки не здобула жодного очка та 22 червня у 2-му турі зустрінеться з румунами. 

У завершальному матчі групового раунду Євро-2024 збірна України зіграє проти Бельгії. Гра відбудеться 26 червня о 19:00.

До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести кращих збірних, які посядуть треті позиції.

Теги:
Спорт
Роберт Левандовські
Євро-2024
Результати футбольних матчів
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