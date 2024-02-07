Збірна України дізналася потенційних суперників у Лізі націй
Збірна України з футболу потрапила до другого кошика під час жеребкування Ліги націй, яке відбудеться 8 лютого
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Збірна України в новому сезоні Ліги націй виступить у другому дивізіоні. Під час процедури жеребкування у Парижі 8 лютого українці перебуватимуть у другому кошику. Таким чином, команда Сергія Реброва не зможе зустрітися з Фінляндією, Ісландією та Норвегією, які теж потрапили до цього кошика.
З першого кошика Україні можуть дістатися Австрія, Чехія, Англія та Уельс. Із третього - Словенія, Ірландія, Албанія та Чорногорія. З четвертого - Грузія, Греція, Туреччина та Казахстан.
Процедура жеребкування розпочнеться о 19:00 за київським часом.
Ліга націй. Дивізіон B. Склад кошиків для жеребкування
Кошик 1: Австрія, Чехія, Англія, Уельс
Кошик 2: Фінляндія, Україна, Ісландія, Норвегія
Кошик 3: Словенія, Ірландія, Албанія, Чорногорія
Кошик 4: Грузія, Греція, Туреччина, Казахстан
-
Україна за підсумками минулого розіграшу Ліги націй - 2022/23 залишилася у другому дивізіоні. Наша команда поступилася у боротьбі за путівку в найсильнішу лігу Шотландії, але випередила в групі Ірландію та Вірменію.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.5 Купівля 37.5Продаж 38.08
- EUR Купівля 40.46Продаж 41.35
- Актуальне
- Важливе