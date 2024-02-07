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Збірна України дізналася потенційних суперників у Лізі націй

7 лютого, 2024 середа
17:51
Футбол Гаррі Кейн (праворуч), Україна - Англія

Збірна України з футболу потрапила до другого кошика під час жеребкування Ліги націй, яке відбудеться 8 лютого

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Збірна України в новому сезоні Ліги націй виступить у другому дивізіоні. Під час процедури жеребкування у Парижі 8 лютого українці перебуватимуть у другому кошику. Таким чином, команда Сергія Реброва не зможе зустрітися з Фінляндією, Ісландією та Норвегією, які теж потрапили до цього кошика. 

З першого кошика Україні можуть дістатися Австрія, Чехія, Англія та Уельс. Із третього - Словенія, Ірландія, Албанія та Чорногорія. З четвертого - Грузія, Греція, Туреччина та Казахстан. 

Процедура жеребкування розпочнеться о 19:00 за київським часом. 

Ліга націй. Дивізіон B. Склад кошиків для жеребкування

Кошик 1: Австрія, Чехія, Англія, Уельс

Кошик 2: Фінляндія, Україна, Ісландія, Норвегія

Кошик 3: Словенія, Ірландія, Албанія, Чорногорія

Кошик 4: Грузія, Греція, Туреччина, Казахстан

  • Україна за підсумками минулого розіграшу Ліги націй - 2022/23 залишилася у другому дивізіоні. Наша команда поступилася у боротьбі за путівку в найсильнішу лігу Шотландії, але випередила в групі Ірландію та Вірменію. 


 
Теги:
Спорт
Збірна України
Ліга націй
Сергій Ребров
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