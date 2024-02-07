Збірна України дізналася потенційних суперників у Лізі націй

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Збірна України в новому сезоні Ліги націй виступить у другому дивізіоні. Під час процедури жеребкування у Парижі 8 лютого українці перебуватимуть у другому кошику. Таким чином, команда Сергія Реброва не зможе зустрітися з Фінляндією, Ісландією та Норвегією, які теж потрапили до цього кошика.

З першого кошика Україні можуть дістатися Австрія, Чехія, Англія та Уельс. Із третього - Словенія, Ірландія, Албанія та Чорногорія. З четвертого - Грузія, Греція, Туреччина та Казахстан.

Процедура жеребкування розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Ліга націй. Дивізіон B. Склад кошиків для жеребкування

Кошик 1: Австрія, Чехія, Англія, Уельс

Кошик 2: Фінляндія, Україна, Ісландія, Норвегія

Кошик 3: Словенія, Ірландія, Албанія, Чорногорія

Кошик 4: Грузія, Греція, Туреччина, Казахстан