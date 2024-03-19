Збірна України домовилась про матч з господарями Євро-2024
У червні збірна України з футболу проведе товариський матч проти національної команди Німеччини
Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
Товариський матч пройде в німецькому Нюрнберзі на стадіоні "Макс Морлок". Стартовий свисток пролунає о 20:45 за місцевим часом (при. - 19:45 за Києвом).
Загалом у червні національна команда України зіграє три контрольні матчі. Раніше повідомлялось, що 7-го числа наша збірна зіграє з Польщею, а 11-го Молдовою в Кишиневі.
Збірна України і Євро-2024
У стиковому матчі плей-офф кваліфікації Євро-2024 Україна 21 березня на виїзді зіграє з Боснією і Герцеговиною, а в разі перемоги – 26 березня у Вроцлаві з переможцем пари Ізраїль – Ісландія.
Євро-2024 відбудеться 14 червня – 14 липня 2024 року.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.82 Купівля 38.82Продаж 39.36
- EUR Купівля 42.18Продаж 42.96
- Актуальне
- Важливе