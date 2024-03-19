Збірна України домовилась про матч з господарями Євро-2024

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Товариський матч пройде в німецькому Нюрнберзі на стадіоні "Макс Морлок". Стартовий свисток пролунає о 20:45 за місцевим часом (при. - 19:45 за Києвом).

Загалом у червні національна команда України зіграє три контрольні матчі. Раніше повідомлялось, що 7-го числа наша збірна зіграє з Польщею, а 11-го Молдовою в Кишиневі.

Збірна України і Євро-2024

У стиковому матчі плей-офф кваліфікації Євро-2024 Україна 21 березня на виїзді зіграє з Боснією і Герцеговиною, а в разі перемоги – 26 березня у Вроцлаві з переможцем пари Ізраїль – Ісландія.

Євро-2024 відбудеться 14 червня – 14 липня 2024 року.