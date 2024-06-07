Збірна України програла Польщі у товариському матчі перед Євро-2024
У п'ятницю, 7 червня, збірна України зустрічалась у Варшаві з Польщею у товариському матчі
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Товариський матч Польща - Україна, який пройшов у рамках підготовки до Євро-2024, закінчився з рахунком 3:1 на користь господарів.
Поляки швидко вийшли вперед. Вже до 16-ї хвилини суперники забили двічі - відзначились Себастьян Валукєвичі і Пьотр Зелінські.
Ближче до кінця першого тайму уродженець Волині Тарас Романчук, який змінив громадянство на польське, вдало зіграв під час кутового та зробив рахунок 3:0.
Фото: Getty Images
Україна зуміла відповісти лише на 42-й хвилині. Руслан Малиновський дальньою передачею знайшов на підступах до карного майданчика Артема Довбика, який з-під захисника завдав точного удару в кут воріт.
Товариський матч
7 червня
Польща - Україна 3:1
Голи: Валукєвич, 11, Зелінські, 16, Романчук, 30 - Довбик, 42
Польща: Скорупські, Ківьор, Саламон, Валюкевич (Берешинські, 61), Романчук (Модер, 61), Зелінські (Левандовські, 61), Залевські (Пухач, 72), Скурась, Шиманські, Букса, Мілік (Урбанські, 5, (Калузінські, 61)).
Україна: Бущан, Миколенко (Зінченко, 46), Бондар, Таловєров, Тимчик, Сидорчук, Малиновський (Михайличенко, 70), Зубков (Мудрик, 70), Ярмоленко (Циганков, 70), Судаков (Шапаренко, 81), Довбик (Ванат, 76).
Жовті картки: Тимчик, 49, Малиновський, 56, Таловєров, 86
Фото: Getty Images
Розклад матчів збірної України на Євро-2024
Україна розпочне виступи на Євро-2024 17 червня у Мюнхені грою з Румунією. У 2-му турі команда Сергія Реброва зустрінеться 21 червня у Дюссельдорфі зі Словаччиною. Завершать українці груповий раунд 26 червня у Штутгарті матчем проти Бельгії.
До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести найкращих збірних, які посядуть треті позиції.
Євро-2024 відбуватиметься з 14 червня до 14 липня в Німеччині.
- 3 червня збірна України у Нюрнберзі зіграла внічию з Німеччиною.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.12 Купівля 40.12Продаж 40.7
- EUR Купівля 43.64Продаж 44.44
- Актуальне
- Важливе