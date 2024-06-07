Збірна України програла Польщі у товариському матчі перед Євро-2024

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Товариський матч Польща - Україна, який пройшов у рамках підготовки до Євро-2024, закінчився з рахунком 3:1 на користь господарів.

Поляки швидко вийшли вперед. Вже до 16-ї хвилини суперники забили двічі - відзначились Себастьян Валукєвичі і Пьотр Зелінські.

Ближче до кінця першого тайму уродженець Волині Тарас Романчук, який змінив громадянство на польське, вдало зіграв під час кутового та зробив рахунок 3:0.

Фото: Getty Images

Україна зуміла відповісти лише на 42-й хвилині. Руслан Малиновський дальньою передачею знайшов на підступах до карного майданчика Артема Довбика, який з-під захисника завдав точного удару в кут воріт.

Товариський матч

7 червня

Польща - Україна 3:1

Голи: Валукєвич, 11, Зелінські, 16, Романчук, 30 - Довбик, 42

Польща: Скорупські, Ківьор, Саламон, Валюкевич (Берешинські, 61), Романчук (Модер, 61), Зелінські (Левандовські, 61), Залевські (Пухач, 72), Скурась, Шиманські, Букса, Мілік (Урбанські, 5, (Калузінські, 61)).

Україна: Бущан, Миколенко (Зінченко, 46), Бондар, Таловєров, Тимчик, Сидорчук, Малиновський (Михайличенко, 70), Зубков (Мудрик, 70), Ярмоленко (Циганков, 70), Судаков (Шапаренко, 81), Довбик (Ванат, 76).

Жовті картки: Тимчик, 49, Малиновський, 56, Таловєров, 86

Фото: Getty Images

Розклад матчів збірної України на Євро-2024

Україна розпочне виступи на Євро-2024 17 червня у Мюнхені грою з Румунією. У 2-му турі команда Сергія Реброва зустрінеться 21 червня у Дюссельдорфі зі Словаччиною. Завершать українці груповий раунд 26 червня у Штутгарті матчем проти Бельгії.

До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести найкращих збірних, які посядуть треті позиції.

Євро-2024 відбуватиметься з 14 червня до 14 липня в Німеччині.