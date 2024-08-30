Про це Кріштіану Роналду сказав на своєму YouTube-каналі, пише "Трибуна".

"Якщо чесно, не було жодного тиску, коли я переїхав сюди. Як на мене, тиск відчувають люди на війні, які не мають чого їсти та чують постріли вночі. Ось це справжній тиск", – сказав Роналду.

Португальський бомбардир приєднався до "Аль-Насра" у січні 2023 року. На рахунку Роналду 68 матчів, 62 голи та 17 асистів у Саудівській Аравії.