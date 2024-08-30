"Жодного тиску, тиск відчувають люди на війні, які не мають чого їсти та чують постріли вночі", - Роналду про переїзд у Саудівську Аравію
Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду розповів про тиск після переходу в саудівський "Аль-Наср"
Про це Кріштіану Роналду сказав на своєму YouTube-каналі, пише "Трибуна".
"Якщо чесно, не було жодного тиску, коли я переїхав сюди. Як на мене, тиск відчувають люди на війні, які не мають чого їсти та чують постріли вночі. Ось це справжній тиск", – сказав Роналду.
Португальський бомбардир приєднався до "Аль-Насра" у січні 2023 року. На рахунку Роналду 68 матчів, 62 голи та 17 асистів у Саудівській Аравії.
- У серпні Роналду запустив власний канал на YouTube. За півтори години на нього підписалися понад мільйон людей.
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