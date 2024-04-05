Зінченко потрапив у збірну найкращих футболістів тижня в АПЛ

Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на статистичний портал WhoScored.

До списку найкращих футболістів 31-го туру АПЛ потрапив оборонець "Арсенала" Олександр Зінченко. Українець отримав оцінку 7,61, що дозволило йому стати найкращим лівим захисником тижня.

У матчі проти "Лутона" (2:0) Олександр Зінченко провів 74 хвилини, результативними діями не відзначився. У команді тижня також присутній одноклубник українця, - центрбек Габріель.

???????????????????????????? Premier League Team of the Week pic.twitter.com/VIC6oNl9rr — WhoScored.com (@WhoScored) April 5, 2024