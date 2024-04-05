Зінченко потрапив у збірну найкращих футболістів тижня в АПЛ
WhoScored опублікував символічну збірну за підсумками 31-го туру АПЛ
Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на статистичний портал WhoScored.
До списку найкращих футболістів 31-го туру АПЛ потрапив оборонець "Арсенала" Олександр Зінченко. Українець отримав оцінку 7,61, що дозволило йому стати найкращим лівим захисником тижня.
У матчі проти "Лутона" (2:0) Олександр Зінченко провів 74 хвилини, результативними діями не відзначився. У команді тижня також присутній одноклубник українця, - центрбек Габріель.
- 27-річний Олександр Зінченко у нинішньому сезоні зіграв за "Арсенал" 30 матчів у різних турнірах, забив 1 гол та віддав 2 результативні передачі.
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