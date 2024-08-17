Зінченко вдало провів перший матч сезону АПЛ: "Арсенал" переміг "Вулвергемптон"

Про це повідомляє WhoScored.

У матчі "Арсенал" - "Вулвергемптон" (2:0) Олександр Зінченко відіграв 69 хвилин та отримав оцінку 7,0, яка є найкращою серед всіх захисників лондонців.

На рахунку українця передасист, 2 винесення, 2 перехоплення та 11 втрат м’яча. Олександр Зінченко виграв 3 з 5 верхових дуелей, тричі порушив правила. Загалом захисник зробив 70 дотиків до м’яча, віддав 46 точних передач з 53 (87%) та виконав 1 вдале обведення.

У 2-му турі АПЛ "Арсенал" зіграє проти "Астон Вілли". Матч відбудеться 24 серпня.