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Зірка футболу Мбаппе відмовився грати за збірну Франції

Влад Дідусь
8 листопада, 2024 п'ятниця
22:35
Футбол Кіліан Мбаппе, збірна Франції, Ліга націй

Форвард мадридського "Реала" Кіліан Мбаппе зараз не хоче грати за збірну Франції з футболу

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Про це повідомляє Get French Football News.

За однією з версій, у Кіліана Мбаппе виник конфлікт з головним тренером збірної Франції Дідьє Дешамом. Це нібито сталась після того, як форварда не викликали на матчі Ліги націй з Ізраїлем та Італією.

Стосунки тренера та Мбаппе перебувають у не найкращому стані. Найімовірніше, що форвард не гратиме за збірну Франції поки її очолює Дешам.

На рахунку 25-річного Кіліана Мбаппе 86 матчів і 48 голів за збірну Франції. Разом з національною командою він виграв чемпіонат світу з футболу.

  • У жовтні поліція шведського Стокгольма розпочала розслідування щодо нападника мадридського "Реала" Кіліана Мбаппе.
Теги:
Новини
Спорт
Реал
Ліга націй
Кіліан Мбаппе
Ла Ліга
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