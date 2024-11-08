Зірка футболу Мбаппе відмовився грати за збірну Франції

Про це повідомляє Get French Football News.

За однією з версій, у Кіліана Мбаппе виник конфлікт з головним тренером збірної Франції Дідьє Дешамом. Це нібито сталась після того, як форварда не викликали на матчі Ліги націй з Ізраїлем та Італією.

Стосунки тренера та Мбаппе перебувають у не найкращому стані. Найімовірніше, що форвард не гратиме за збірну Франції поки її очолює Дешам.

На рахунку 25-річного Кіліана Мбаппе 86 матчів і 48 голів за збірну Франції. Разом з національною командою він виграв чемпіонат світу з футболу.