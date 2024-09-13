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Головна Футбол "Зробімо це разом": Лунін зробив першу заяву після підписання нового контракту з "Реалом"

"Зробімо це разом": Лунін зробив першу заяву після підписання нового контракту з "Реалом"

Влад Дідусь
13 вересня, 2024 п'ятниця
19:05
Футбол Андрій Лунін і Флорентіно Перес

Український воротар Андрій Лунін поділився емоціями після підписання нового контракту з мадридським "Реалом"

Зміст

Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на Instagram Андрій Луніна. 

"Мрія все ще залишається реальністю. Дякую "Реалу" за те, що з першого дня я відчуваю себе як вдома. Дякую за довіру, попереду багато роботи, зробімо це разом", – написав український воротар.

25-річний Лунін переїхав до Мадриду в 2018 році з луганської "Зорі". За час виступів у іспанському клубі він здобув 10 титулів - двічі вигравав Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА, Ла Лігу, Суперкубок Іспанії та по одному разу - клубний ЧС і Кубок Іспанії.   

Теги:
Спорт
Збірна України
Реал
Андрій Лунін
Ла Ліга
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