"Зробімо це разом": Лунін зробив першу заяву після підписання нового контракту з "Реалом"

Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на Instagram Андрій Луніна.

"Мрія все ще залишається реальністю. Дякую "Реалу" за те, що з першого дня я відчуваю себе як вдома. Дякую за довіру, попереду багато роботи, зробімо це разом", – написав український воротар.

25-річний Лунін переїхав до Мадриду в 2018 році з луганської "Зорі". За час виступів у іспанському клубі він здобув 10 титулів - двічі вигравав Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА, Ла Лігу, Суперкубок Іспанії та по одному разу - клубний ЧС і Кубок Іспанії.