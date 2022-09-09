Про це повідомляє офіційний сайт "Фенербахче".

Під час матчу "Фенербахче" - "Динамо" турки регулярно вигукували "слава Путіну", кидали в українських гравців пляшки та ображали їхніх матерів.

"Велика подяка нашим вболівальникам. У важкі моменти матчу вони постійно тиснули на суперника. Зараз я дуже, дуже щасливий. Сподіваюся, що за підтримки та сили наших вболівальників, ми виграємо ще багато ігор. Наш тренер, усі, хто тут працює, мої товариші по команді, ми будемо продовжувати дуже наполегливо працювати", - сказав автор переможного голу Міші Батшуаї.

Фанати "Фенербахче" також і займались провокаціями. Вони прийшли на матч у масках із обличчям Путіна та з російськими триколорами.

Після матчів 8 вересня таблицю групи B Ліги Європи очолили "Ренн" і "Фенербахче". У команд по 3 бали. "Динамо" йде третім.

У 2-му турі "Динамо" зіграє проти "АЕК Ларнака". Матч пройде 15 вересня.