Футболіст Коноплянка продовжив контракт з польським клубом

Про це повідомляє офіційний сайт "Краковії".

Нова угода Коноплянки та "Кракові" чинна до червня 2023 року. Попередній контракт закінчувався влітку 2022 року. Українець дістався полякам безкоштовно після того, як покинув "Шахтар".

32-річний Євген Коноплянка в нинішньому сезоні провів 9 матчів за "Краковію" у чемпіонаті Польщі. Результативних дій у нього немає. Transfermarkt оцінює лівого вінгера у 1,5 млн євро.

Найкращу свою гру Коноплянка показав у "Дніпрі", де за основну команду грав з 2008 по 2015 рік. Після цього півзахисник перейшов в іспанську "Севілью". У Європі також пограв за німецький "Шальке".На рахунку Коноплянки 86 матчів і 21 гол за збірну України з футболу.Перед останнім туром чемпіонату Польщі "Краковія" займає в таблиці сьоме місце.

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