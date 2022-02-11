Польський футбольний клуб оголосив про трансфер Коноплянки
Український півзахисник Євген Коноплянка став гравцем польської "Краковії"
Про це повідомляє офіційний сайт "Краковії".
Контракт Коноплянки та "Краковії" розрахований до кінця цього сезону. Також прописана опція продовження співпраці на один рік. Українець дістався полякам безкоштовно.
Через травми 32-річний Євген Коноплянка у цьому сезоні зіграв за "Шахтар" лише два матчі. Його контракт завершується влітку. Transfermarkt оцінює лівого вінгера у 1,5 млн євро. Футболіст пропустив перші тренувальні збори і займався пошуком нової команди.
Найкращу свою гру Коноплянка показав у "Дніпрі", де за основну команду грав з 2008 по 2015 рік. Після цього півзахисник перейшов в іспанську "Севілью". У Європі також пограв за німецький "Шальке".
На рахунку Коноплянки 86 матчів і 21 гол за збірну України з футболу.
Після 20 турів чемпіонату Польщі "Краковія" займає в таблиці дев'яте місце. До зони єврокубків 11 очок.
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