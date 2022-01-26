Коноплянка визначився зі своїм майбутнім у "Шахтарі"
Півзахисник "Шахтаря" Євген Коноплянка вирішив розірвати контракт з донецьким клубом
Про це повідомляє BurBuzz.
За інформацією джерела, наступним місцем кар'єри Євгена Коноплянки стане австрійська Бундесліга або турецька Суперліга. Українець вирішив розірвати контракт зі "Шахтарем".
Головним претендентом на Коноплянку є австрійський ЛАСК, який гарантує українцеві місце в основі. Для півзахисник це найважливіше, адже він хоче повернутись у збірну України.
Через травми 32-річний Євген Коноплянка у цьому сезоні зіграв лише два матчі. Його контракт завершується влітку. Transfermarkt оцінює лівого вінгера у 1,5 млн євро.
Найкращу свою гру Коноплянка показав у "Дніпрі", де за основну команду грав з 2008 по 2015 рік. Після цього півзахисник перейшов в іспанську "Севілью". У Європі також пограв за німецький "Шальке".
На рахунку Коноплянки 86 матчів і 21 гол за збірну України з футболу.
- 29 грудня генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін заявив, що у найближче трансферне вікно в клубі будуть роздумувати щодо майбутнього Євгена Коноплянки.
- 17 січня у "Шахтарі" підтвердили, що Коноплянка шукає собі новий клуб.
- 17 січня стало відомо, що "Дніпро-1" не планує підписувати Євгена Коноплянку.
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