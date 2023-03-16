Про це повідомляє FanDay.

За словами Владислава Бабогло, він ухвалив остаточне рішення про виступи за Молдову, після розмови з Русланом Ротанем, який наразі паралельно очолює молодіжку, "Олександрію" та є виконувачем обов'язків головного тренера національної збірної України.

"Ми поговорили з Русланом Петровичем, і не просто як з тренером, а насамперед як з людиною, чию думку я поважаю. Представники Федерації футболу Молдови зв'язалися зі мною, коли ми були на зимових зборах. Після цього я вже поспілкувався із головним тренером, віцепрезидентом федерації", - розповів Бабогло.

Він додав, що жодних розмов про його запрошення до збірної України не було.

"Жодних розмов не було. Я виступав лише за молодіжну збірну України, а до національної я не був близьким", - визнав Бабогло.

24-річний центральний захисник отримав виклик до збірної Молдови на стартові матчі кваліфікації Євро-2024 проти Чехії та Фарерських островів. Разом з ними у групі зіграють Албанія та Польща.

Владислав Бабогло народився у Молдові, але професійну кар'єру розпочав у одеському "Чорноморці". Він зіграв за молодіжну збірну України 7 матчів та забив 1 гол.