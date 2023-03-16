Футболіст молодіжної збірної України розповів, чому вирішив виступати за Молдову
Футболіст "Олександрії" Владислав Бабогло заявив, що прийняв пропозицію виступати за Молдову, оскільки був далекий від запрошення до національної команди України
Про це повідомляє FanDay.
За словами Владислава Бабогло, він ухвалив остаточне рішення про виступи за Молдову, після розмови з Русланом Ротанем, який наразі паралельно очолює молодіжку, "Олександрію" та є виконувачем обов'язків головного тренера національної збірної України.
"Ми поговорили з Русланом Петровичем, і не просто як з тренером, а насамперед як з людиною, чию думку я поважаю. Представники Федерації футболу Молдови зв'язалися зі мною, коли ми були на зимових зборах. Після цього я вже поспілкувався із головним тренером, віцепрезидентом федерації", - розповів Бабогло.
Він додав, що жодних розмов про його запрошення до збірної України не було.
"Жодних розмов не було. Я виступав лише за молодіжну збірну України, а до національної я не був близьким", - визнав Бабогло.
24-річний центральний захисник отримав виклик до збірної Молдови на стартові матчі кваліфікації Євро-2024 проти Чехії та Фарерських островів. Разом з ними у групі зіграють Албанія та Польща.
Владислав Бабогло народився у Молдові, але професійну кар'єру розпочав у одеському "Чорноморці". Він зіграв за молодіжну збірну України 7 матчів та забив 1 гол.
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