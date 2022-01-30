Футболіст "Шахтаря" перейшов до французького клубу

Про це повідомляє офіційний сайт "Бордо".

Французи орендували Ігнатенка із правом подальшого викупу.

24-річний хавбек "Шахтаря" з 2020 року грав на правах оренди з "Дніпро-1". У нинішньому сезоні він провів 14 матчів та забив 3 голи.

У 2019 році Ігнатенко грав за "Ференцварош".

"Бордо" займає у чемпіонаті Франції 17-те місце.