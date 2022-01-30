Футболіст "Шахтаря" перейшов до французького клубу
Французький "Бордо" орендував у "Шахтаря" українського півзахисника Данила Ігнатенка
Про це повідомляє офіційний сайт "Бордо".
Французи орендували Ігнатенка із правом подальшого викупу.
24-річний хавбек "Шахтаря" з 2020 року грав на правах оренди з "Дніпро-1". У нинішньому сезоні він провів 14 матчів та забив 3 голи.
У 2019 році Ігнатенко грав за "Ференцварош".
"Бордо" займає у чемпіонаті Франції 17-те місце.
- Нагадаємо, 27 січня колишній футболіст "Шахтаря" Марлос домовився про контракт з бразильським "Атлетико Паранаенсе".
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