Футболіст "Шахтаря" Сікан вдарив росіянина у турецькому готелі, - ЗМІ
Нападник донецького "Шахтаря" Данило Сікан вдарив росіянина-провокатора у готелі в Туреччині
Про це повідомляє ютуб-канал "ВЗБІРНА".
Інцидент стався у готелі в Туреччині, де футболісти "Шахтаря" проводять зимові збори.
Група п'яних росіян побачили Данила Сікана у формі українського клубу і вигукнули: "Слава Росії".
За інформацією джерела, футболісту вистачило одного удару, щоб звалити росіянина з ніг. Рашистського провокатора госпіталізували та діагностували черепно-мозкову травму.
Водночас на ютуб-каналі зазначили, що "Шахтар" вже залагодив ситуацію, а рашист не впізнав 21-річного Сікана, коли прийшов до тями.
У цьому сезоні Сікан провів 17 матчів, забив 6 голів і віддав 1 асист.
Данило Сікан має на своєму рахунку 6 матчів за збірну України.
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