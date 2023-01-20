Футболіст збірної України близький до трансферу у чемпіонат Франції

Про це повідомляє nieuwsblad.be.

За інформацією джерела, Едуард Соболь незадоволений кількістю ігрового часу, який він отримує у Бельгії. Сторони вже ведуть перемовини про трансфер у французький "Страсбург", який тривалий час цікавиться українцем.

Портал Transfermarkt оцінює вартість 27-річного Соболя у 3 млн євро. Захисник збірної України зіграв 14 матчів і забив 1 гол у цьому сезоні.

"Страсбург" займає 16 позицію у чемпіонаті Франції з футболу.

15 січня Михайло Мудрик перейшов до "Челсі" за 100 млн євро та став найдорожчим в історії українським футболістом.

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