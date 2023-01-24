Футболіст збірної України перейшов до французького клубу
Захисник збірної України Едуард Соболь перейшов з бельгійського "Брюгге" до французького "Страсбурга"
Про це повідомляє офіційний сайт "Страсбурга".
Французький клуб уклав із Соболем контракт на три з половиною роки. За даними Transfermarkt, бельгійці отримали за футболіста 2,5 млн євро.
Сам гравець назвав свій перехід з "Брюгге", який зіграє у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, до "Страсбурга", що йде у чемпіонаті Франції 16-м, кроком вперед.
"Це великий прогрес у моїй кар’єрі футболіста і в моєму житті. Я перейшов у серйозний клуб та історичне місто. Я сповнений рішучості викластися за свою команду. Я не можу дочекатися, щоб зіграти свій перший матч за "Страсбург" та відкрити для себе атмосферу "Стад де ла Мено", - сказав Соболь.
27-річний українець у нинішньому сезоні зіграв за "Брюгге" 14 матчі та забив 1 гол. Соболь провів 27 ігор за збірну України.
-
9 січня інший українець Руслан Малиновський перейшов з італійської "Аталанти" до французького "Марселя".
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.84
Купівля 39.84Продаж 40.52
-
EUR
Купівля 42.35Продаж 43.29
- Актуальне
- Важливе