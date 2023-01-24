Футболіст збірної України перейшов до французького клубу

Про це повідомляє офіційний сайт "Страсбурга".

Французький клуб уклав із Соболем контракт на три з половиною роки. За даними Transfermarkt, бельгійці отримали за футболіста 2,5 млн євро.

Сам гравець назвав свій перехід з "Брюгге", який зіграє у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, до "Страсбурга", що йде у чемпіонаті Франції 16-м, кроком вперед.

"Це великий прогрес у моїй кар’єрі футболіста і в моєму житті. Я перейшов у серйозний клуб та історичне місто. Я сповнений рішучості викластися за свою команду. Я не можу дочекатися, щоб зіграти свій перший матч за "Страсбург" та відкрити для себе атмосферу "Стад де ла Мено", - сказав Соболь.

27-річний українець у нинішньому сезоні зіграв за "Брюгге" 14 матчі та забив 1 гол. Соболь провів 27 ігор за збірну України.

9 січня інший українець Руслан Малиновський перейшов з італійської "Аталанти" до французького "Марселя".

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