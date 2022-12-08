Футбольний гранд "Реал" Мадрид закупить для України 20 генераторів

Про це пресслужба "Реалу" повідомляє у твітер.

"Відсутність електроенергії в Україні через російські бомбардування енергетичних об’єктів впливає на життя мільйонів українців, які без опалення страждають від суттєвого зниження температури в країні", - йдеться у дописі.

Далі у "Реалі" зазначають, що донецький "Шахтар" звернувся по допомогу до європейських футбольних клубів, щоб отримати електрогенератори, які допоможуть пережити сувору українську зиму в кращих умовах.

І "Реал" Мадрид через свій фонд збирається підтримати цю ініціативу солідарності, передавши 20 генераторів, які будуть використовуватися в різних регіонах України.

Відзначимо, що за мадридський клуб виступає українець Андрій Лунін.

El Real Madrid donará 20 generadores de energía a Ucrania. #RealMadrid | @Fun_Realmadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 7, 2022

Нагадаємо, у березні "Реал" вже надавав допомогу Україні у розмірі 1 млн євро.

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