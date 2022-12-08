Футбольний гранд "Реал" Мадрид закупить для України 20 генераторів
Відомий клуб підтримує через свій фонд солідарну ініціативу донецького "Шахтаря" щодо допомоги українцям до приходу зимових холодів
Про це пресслужба "Реалу" повідомляє у твітер.
"Відсутність електроенергії в Україні через російські бомбардування енергетичних об’єктів впливає на життя мільйонів українців, які без опалення страждають від суттєвого зниження температури в країні", - йдеться у дописі.
Далі у "Реалі" зазначають, що донецький "Шахтар" звернувся по допомогу до європейських футбольних клубів, щоб отримати електрогенератори, які допоможуть пережити сувору українську зиму в кращих умовах.
І "Реал" Мадрид через свій фонд збирається підтримати цю ініціативу солідарності, передавши 20 генераторів, які будуть використовуватися в різних регіонах України.
Відзначимо, що за мадридський клуб виступає українець Андрій Лунін.
- Нагадаємо, у березні "Реал" вже надавав допомогу Україні у розмірі 1 млн євро.
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