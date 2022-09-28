"Реал" пожертвував 1 млн євро на допомогу Україні

Про це повідомляє офіційний сайт "Реалу".

За словами президента "Реалу" Флорентіно Переса, ці кошти було зібрано у рамках благодійної кампанії "Все для України".

Загалом було пожертвувано понад 1 млн євро, які пішли на харчі, медикаменти, ковдри, ліжка та інші основні потреби.

За "Реал" виступає український голкіпер Андрій Лунін.

У квітні 2022 року італійський футбольний клуб "Лечче" відкрив два центри збору допомоги українцям.

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