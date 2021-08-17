Ф'юрі оголосив про старт підготовки до супербою з Вайлдером. Відео
Чемпіон світу в суперважкій вазі WBC Тайсон Ф'юрі оголосив про старт підготовки до третього поєдинку проти Деонтея Вайлдера
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Twitter боксера.
Ф'юрі повинен був розпочати тренувальний збір раніше, але хвороба новонародженої доньки внесла свої корективи. Після народження дівчинку перевели в реанімацію. У середу британець нарешті зможе привезти дочку додому з лікарні.
"Сподіваюся, ми заберемо дитину з лікарні в цю середу, і я зможу почати тренуватися до бою з великим "бомжарою" Деонтеєм Вайлдером. У мене буде 7 з половиною тижнів на підготовку, і цього цілком достатньо для такого роззяви, як він", - сказав Тайсон Ф'юрі.
Третій бій між чемпіоном світу WBC (Всесвітньої боксерської ради) у надважкій вазі та Вайлдером відбудеться 9 жовтня в Лас-Вегасі.
Боксери раніше вже зустрічалися двічі - у грудні 2018 року було зафіксовано нічию, а у лютому 2020-го британець переміг нокаутом та відібрав у американця чемпіонський титул.
- 16 липня стало відомо, що поєдинок між британським боксером Тайсоном Ф'юрі та американцем Деонтеєм Вайлдером відбудеться 9 жовтня.
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