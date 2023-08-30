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Ф'юрі принизливо висловився про Усика та Джошуа

30 серпня, 2023 середа
17:04
Спорт Тайсон Ф’юрі

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі принизливо прокоментував можливий бій з володарем титулів WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком

Про це повідомляє Mirror.

"Перемога над Усиком нічого мені не дасть, хто він, чорт забирай, такий? Якщо я буду битися з Усиком – це все одно, що кину йому не кісточку, а подарую цілу собачу будку. Всі чекають, що я поб’ю Усика, хлопця з середньої ваги, який менший за мене. Якщо Усик переможе мене, то почнеться: "Боже мій, він побив мамонта, якого ніхто не міг перемогти". Я не збираюся давати комусь таку нагоду. Можливо, було б краще, якби Усик та Джошуа побилися зі мною разом у команді. Просто нехай змінюються між раундами. Я б дійсно побив їх одного й того ж вечора - ось наскільки вони легкі суперники", - сказав Тайсон Ф'юрі.

Коли наступний бій Ф'юрі

Тайсон Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради). В наступному поєдинку британець 28 жовтня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) зустрінеться з бійцем змішаних єдиноборств, ексчемпіоном UFC (Абсолютного бійцівського чемпіонату) Френсісом Нганну із Франції. 

Перемога Усика над Дюбуа

У ніч з 26 на 27 серпня в польському Вроцлаві український боксер Олександр Усик провів бій проти британця Даніеля Дюбуа.

Один з ключових моментів бою стався у 5 раунді. Даніель Дюбуа брудно пробив нижче пояса Олександра Усика. В результаті українець не втримався на ногах. Рефері зупинив бій через брудний прийом британця і дав українцю декілька хвилин, щоб прийти в тяму.

Наприкінці 8-го раунду Усик видав серію потужних ударів та відправив Дюбуа в нокдаун. Британець став на коліно. У 9-му раунді Усик знову змусив Дюбуа "присісти".

Рефері достроково завершив бій перемогою Усика технічним нокаутом. 

Згодом стало відомо, що британський боксер Даніель Дюбуа та його команда займуться оскарженням результатів поєдинку з Олександром Усиком. Адже сам Дюбуа не вважає, що був удар нижче поясу, його підтримує і промоутер.

Сам Усик прокоментував удар британського боксера: "Багато хто каже, що удар був "легальним"? Готовий з ним (Дюбуа, - ред.) побитися завтра. Реванш, вулична бійка. Я готовий. Завтра, навіть прямо зараз. На голих кулаках. Без ніг, лише на руках. Не можна людей бити у пах. Бокс - це спорт джентльменів, а не вулична бійка".

Крім того, тренер британського боксера Даніеля Дюбуа Дон Чарльз розкритикував українця Олександра Усика після поєдинку і звинуватив у нечесній перемозі.

Хронологію поєдинку можна прочитати за посиланням.

Наступний бій Усика

Олександр Усик після поєдинку проти Даніеля Дюбуа планує провести бій за звання абсолютного чемпіона світу проти Тайсона Ф'юрі.

Бокс
Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі
Ентоні Джошуа
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