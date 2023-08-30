Ф'юрі принизливо висловився про Усика та Джошуа

Про це повідомляє Mirror.

"Перемога над Усиком нічого мені не дасть, хто він, чорт забирай, такий? Якщо я буду битися з Усиком – це все одно, що кину йому не кісточку, а подарую цілу собачу будку. Всі чекають, що я поб’ю Усика, хлопця з середньої ваги, який менший за мене. Якщо Усик переможе мене, то почнеться: "Боже мій, він побив мамонта, якого ніхто не міг перемогти". Я не збираюся давати комусь таку нагоду. Можливо, було б краще, якби Усик та Джошуа побилися зі мною разом у команді. Просто нехай змінюються між раундами. Я б дійсно побив їх одного й того ж вечора - ось наскільки вони легкі суперники", - сказав Тайсон Ф'юрі.

Коли наступний бій Ф'юрі

Тайсон Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради). В наступному поєдинку британець 28 жовтня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) зустрінеться з бійцем змішаних єдиноборств, ексчемпіоном UFC (Абсолютного бійцівського чемпіонату) Френсісом Нганну із Франції.

Перемога Усика над Дюбуа

У ніч з 26 на 27 серпня в польському Вроцлаві український боксер Олександр Усик провів бій проти британця Даніеля Дюбуа.

Один з ключових моментів бою стався у 5 раунді. Даніель Дюбуа брудно пробив нижче пояса Олександра Усика. В результаті українець не втримався на ногах. Рефері зупинив бій через брудний прийом британця і дав українцю декілька хвилин, щоб прийти в тяму.

Наприкінці 8-го раунду Усик видав серію потужних ударів та відправив Дюбуа в нокдаун. Британець став на коліно. У 9-му раунді Усик знову змусив Дюбуа "присісти".

Рефері достроково завершив бій перемогою Усика технічним нокаутом.

Згодом стало відомо, що британський боксер Даніель Дюбуа та його команда займуться оскарженням результатів поєдинку з Олександром Усиком. Адже сам Дюбуа не вважає, що був удар нижче поясу, його підтримує і промоутер.

Сам Усик прокоментував удар британського боксера: "Багато хто каже, що удар був "легальним"? Готовий з ним (Дюбуа, - ред.) побитися завтра. Реванш, вулична бійка. Я готовий. Завтра, навіть прямо зараз. На голих кулаках. Без ніг, лише на руках. Не можна людей бити у пах. Бокс - це спорт джентльменів, а не вулична бійка".

Крім того, тренер британського боксера Даніеля Дюбуа Дон Чарльз розкритикував українця Олександра Усика після поєдинку і звинуватив у нечесній перемозі.

Хронологію поєдинку можна прочитати за посиланням.

Наступний бій Усика

Олександр Усик після поєдинку проти Даніеля Дюбуа планує провести бій за звання абсолютного чемпіона світу проти Тайсона Ф'юрі.