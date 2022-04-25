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Ф'юрі розповів, кого вважає другим за силою важковаговиком світу

25 квітня, 2022 понедiлок
18:05
Спорт Тайсон Ф’юрі

Британський боксер Тайсон Ф'юрі назвав другим за силою важковаговиком світу американця Деонтея Вайлдера

Про це повідомляє BoxingScene.  

За словами чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради), після двох поразок від нього Вайлдера незаслужено недооцінюють, хоча він насправді заслуговує на друге місце серед найкращих важковаговиків світу.   

"Хоча Деонтей провів десять захистів титулу WBC, більше, ніж будь-хто інший, він не отримує заслужених похвал. Він зрівнявся з рекордом Мохаммеда Алі за кількістю захистів, побив рекорд Віталія Кличка, і я вважаю, що він все ще другий найкращий важковаговик світу. Я вірю, що він нокаутує всіх, крім мене", - сказав Ф'юрі, який зустрічався з американцем тричі.  

У грудні 2018 року було зафіксовано нічию. У лютому 2020-го Ф'юрі нокаутував Вайлдера та відібрав у нього пояс WBC.Третій бій між британцем та американцем відбувся 9 жовтня 2021 року в Лас-Вегасі (США). Боксери впродовж поєдинку по два рази побували у нокдаунах, а британець переміг нокаутом в 11-му раунді.  

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Бокс
Віталій Кличко
Мохаммед Алі
Тайсон Ф'юрі
Деонтей Вайлдер
Ділліан Вайт
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