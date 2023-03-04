Ф'юрі розповів, кого вважає найнебезпечнішим суперником в кар'єрі
Британський боксер Тайсон Ф'юрі назвав найскладнішим суперником у кар'єрі американця Деонтея Вайлдера
Про це Ф'юрі розповів у коментарі BoxingNews24.
За його словами, в усіх трьох поєдинках проти американця, він відчував небезпеку щосекунди.
"Моїм найгрізнішим суперником став Деонтей Вайлдер. У всіх трьох боях, у будь-яку секунду переді мною могла закритися завіса. Він нокаутував усіх, з ким бився. Я думаю, що він поб'є всіх у дивізіоні, крім мене", - сказав Ф'юрі.
У грудні 2018 року в бою між американцем та британцем було зафіксовано нічию. У лютому 2020-го Ф'юрі нокаутував Вайлдера та відібрав у нього пояс WBC (Всесвітньої боксерської ради). Третій бій між британцем та американцем відбувся 9 жовтня 2021 року в Лас-Вегасі (США). Боксери впродовж поєдинку по два рази побували у нокдаунах, а британець переміг нокаутом в 11-му раунді.
Тайсон Ф'юрі вперше став чемпіоном світу в 2015 році, коли переміг за очками українця Володимира Кличка та відібрав у нього титули WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Наразі останніми трьома титулами володіє інший українець — Олександр Усик, з яким Тайсон Ф'юрі веде перемовини про організацію бою за звання абсолютного чемпіона світу.
- 15 лютого промоутер Олександра Усика Олександр Красюк заявив, що українець наполягає, аби призовий фонд у бою проти Тайсона Ф'юрі розподілявся порівну.
- 26 лютого стало відомо, що Ф'юрі наполягає, аби призовий фонд поєдинку з Усиком розподілявся у пропорції 60:40 на його користь.
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