Про це Ф'юрі розповів у коментарі BoxingNews24.

За його словами, в усіх трьох поєдинках проти американця, він відчував небезпеку щосекунди.

"Моїм найгрізнішим суперником став Деонтей Вайлдер. У всіх трьох боях, у будь-яку секунду переді мною могла закритися завіса. Він нокаутував усіх, з ким бився. Я думаю, що він поб'є всіх у дивізіоні, крім мене", - сказав Ф'юрі.

У грудні 2018 року в бою між американцем та британцем було зафіксовано нічию. У лютому 2020-го Ф'юрі нокаутував Вайлдера та відібрав у нього пояс WBC (Всесвітньої боксерської ради). Третій бій між британцем та американцем відбувся 9 жовтня 2021 року в Лас-Вегасі (США). Боксери впродовж поєдинку по два рази побували у нокдаунах, а британець переміг нокаутом в 11-му раунді.

Тайсон Ф'юрі вперше став чемпіоном світу в 2015 році, коли переміг за очками українця Володимира Кличка та відібрав у нього титули WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Наразі останніми трьома титулами володіє інший українець — Олександр Усик, з яким Тайсон Ф'юрі веде перемовини про організацію бою за звання абсолютного чемпіона світу.