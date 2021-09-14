Ф'юрі "викрив" таємний план Усика на бій з Джошуа
Британський боксер Тайсон Ф'юрі заявив, що українець Олександр Усик у двох перших боях у надважкій вазі міг приховувати свою справжню силу
Про це повідомляє iSport.ua.
За його словами, у переможних поєдинках проти американця Чазза Візерспуна та британця Дерека Чісори українець міг приховувати свої справжні можливості, аби ввести лідерів дивізіону в оману.
"В останніх двох боях я не так багато побачив від Усика. Але потім я подумав про це. Можливо, він просто не показує нам, на що здатен. Ймовірно, він навмисне виглядав погано, щоб отримати великий чек та показати найкращий виступ в ніч бою. Я підозрюю, що Усик кращий, ніж здається, а в момент, коли йому буде потрібно добре виступити, він це зробить, як і я", - сказав Ф'юрі, який володіє чемпіонським поясом WBC (Всесвітньої боксерської ради).
Поєдинок Усик - Джошуа відбудеться 25 вересня у Лондоні на стадіоні "Тоттенгем".
Українець є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Джошуа - чемпіон WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- Нагадаємо, 10 вересня Тайсон Ф'юрі заявив, що Олександр Усик має шанси перемогти Ентоні Джошуа.
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