Ф'юрі зателефонував Усику та засипав його погрозами

Про це повідомляє промоутерська компанія Top Rank у twitter.

Тайсон Ф'юрі зв'язався з Олександром Усиком, який прилетів до Нью-Йорку (США) підтримати Василя Ломаченка у бою проти ганця Річарда Коммі, за допомогою FaceTime.

"Передайте Олександру, що я йду за ним", - сказав Ф'юрі.

Усик відповів, що зараз не думає про британця.

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

На весну 2022 року заплановано реванш між Усиком та Джошуа, який було передбачено контрактом на перший бій.

Тайсон Ф'юрі 10 жовтня у Лас-Вегасі нокаутував американця Деонтея Вайлдера та відстояв пояс чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради).



8 грудня Всесвітня боксерська рада зобов'язала Тайсона Ф'юрі провести захист титулу в поєдинку проти Ділліана Вайта.

9 грудня стало відомо, що Ф'юрі незадоволений рішенням WBC, яка зобов'язала його провести бій з Вайтом, та хоче зустрітися з Усиком.

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