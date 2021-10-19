Ф'юрі здивував іменем найнебезпечнішого боксера у надважкій вазі

Про це заявив промоутер британця Френк Воррен, повідомляє Boxingscene.

За його словами, найсильнішим з потенційних суперників Тайсон Ф'юрі вважає Джо Джойса, який мав зустрітися з Олександром Усиком перед тим, як українець домовився про бій з іншим британцем - Ентоні Джошуа.

"Я говорив з Тайсоном щодо нього. І він сказав, що Джойс - найкращий в дивізіоні. Ось якою була його думка. Чи може Джойс пройти весь шлях? Так, він на це здатний. В його грудях б'ється велике серце. Він сильний, постійно йде вперед. З ким би він не виходив в ринг, у його суперників є проблеми з тим, щоб від нього звільнитися. Він міцний і непоступливий хлопець. Він може битися і важко вдарити", - сказав Воррен.

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі 10 жовтня нокаутував американця Деонтея Вайлдера та захистив пояс чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради).

Нагадаємо, 7 жовтня WBC оголосила, що переможець поєдинку між Тайсоном Ф'юрі та Деонтеєм Вайлдером матиме 30 днів аби домовитися з Олександром Усиком про бій за звання абсолютного чемпіона світу.

8 жовтня Боб Арум звернувся до Ентоні Джошуа з проханням, щоб він відмовився від реваншу з Олександром Усиком.

10 жовтня Ентоні Джошуа активував опцію реваншу в контракті на бій з Олександром Усиком.

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