Ф'юрі знайшов нову причину, аби відкласти бій з Усиком
Британський боксер Тайсон Ф'юрі заявив, що перед поєдинком з українцем Олександром Усиком йому знадобиться операція після якої він відновлюватиметься близько двох місяців
Про це повідомляє Boxingnews24.
За словами чемпіона світу в надважкій вазі за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради), після перемоги над Дереком Чісорою з Великої Британії йому знадобиться операція на лікті, тому наступний бій доведеться відкласти.
"У мене проблеми з руками, і мені, можливо, доведеться зробити операцію на лікті. Але після цього я готовий до всього. На відновлення знадобиться від шести до восьми тижнів.
Подивимося, коли ми будемо готові до наступного бою", – сказав Ф'юрі.
Очікується, що в наступній зустрічі Ф'юрі битиметься з Усиком за звання абсолютного чемпіона світу. Українець володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
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У ніч проти 4 грудня Тайсон Ф'юрі переміг Дерека Чісору та захисти титул WBC в надважкій вазі.
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