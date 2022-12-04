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Ф'юрі знайшов нову причину, аби відкласти бій з Усиком

4 грудня, 2022 неділя
14:25
Спорт Тайсон Ф'юрі у (в центрі) бою проти Дерека Чісори

Британський боксер Тайсон Ф'юрі заявив, що перед поєдинком з українцем Олександром Усиком йому знадобиться операція після якої він відновлюватиметься близько двох місяців

Про це повідомляє Boxingnews24

За словами чемпіона світу в надважкій вазі за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради), після перемоги над Дереком Чісорою з Великої Британії йому знадобиться операція на лікті, тому наступний бій доведеться відкласти.   

"У мене проблеми з руками, і мені, можливо, доведеться зробити операцію на лікті. Але після цього я готовий до всього. На відновлення знадобиться від шести до восьми тижнів. 

Подивимося, коли ми будемо готові до наступного бою", – сказав Ф'юрі.

Очікується, що в наступній зустрічі Ф'юрі битиметься з Усиком за звання абсолютного чемпіона світу. Українець володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). 

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Бокс
Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі
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