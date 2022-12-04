Про це повідомляє Boxingnews24.

За словами чемпіона світу в надважкій вазі за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради), після перемоги над Дереком Чісорою з Великої Британії йому знадобиться операція на лікті, тому наступний бій доведеться відкласти.

"У мене проблеми з руками, і мені, можливо, доведеться зробити операцію на лікті. Але після цього я готовий до всього. На відновлення знадобиться від шести до восьми тижнів.

Подивимося, коли ми будемо готові до наступного бою", – сказав Ф'юрі.

Очікується, що в наступній зустрічі Ф'юрі битиметься з Усиком за звання абсолютного чемпіона світу. Українець володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

У ніч проти 4 грудня Тайсон Ф'юрі переміг Дерека Чісору та захисти титул WBC в надважкій вазі.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb