Ф'юрі зухвало звернувся до Усика
Британський боксер Тайсон Ф'юрі заявив, що не вважає українця Олександра Усика справжнім лідером надважкого дивізіону
Про це повідомляє BoxingNews24/7.
За його словами, Усика не можна з ним порівнювати, оскільки він боксує в надважкій вазі лише два роки.
"Олександр Усик тільки-но прийшов у це покоління один бій тому, його не можна враховувати. Він увірвався з середньої ваги. Він не може зрівнятися зі мною. Він у надважкій вазі два роки. Коли ти будеш у надважкій вазі 10-15 років, повертайся, і тоді поговоримо", – сказав Ф’юрі.
Британець є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).
Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації) у надважкій вазі, які він у вересні 2021 року відібрав у Ентоні Джошуа. 20 серпня українець та британець зустрінуться в Саудівській Аравії у реванші.
Усик серед любителів розпочинав виступи у категорії до 75 кг. До переходу в надважку вагу українець став абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі (до 90,7 кг).
- 21 червня Тайсон Ф'юрі заявив, що у Ентоні Джошуа мало шансів взяти реванш в Олександра Усика.
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