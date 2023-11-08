G7 не розморожуватиме активи РФ, допоки Росія не компенсує збитки Україні
Країни G7 планують залучити свій приватний сектор до відновлення України, а також обіцяють не розморожувати активи РФ, допоки Росія не компенсує збитки, завдані нашій країні
Про це йдеться в заяві міністрів закордонних справ.
"Росія повинна припинити свою агресію і понести всі її правові наслідки, в тому числі відшкодування збитків, завданих Україні... Ми підтверджуємо, що згідно з нашими правовими системами, активи Росії у наших юрисдикціях залишатимуться замороженими, доки Росія не заплатить за збитки, завдані Україні", - йдеться у повідомленні.
Країни G7 також зобов'язуються притягнути винних до відповідальності, згідно з міжнародним правом, у тому числі через Міжнародний кримінальний суд.
Окрім того, міністри повідомили, що наразі "працюють над залученням приватних секторів до сталого економічного відновлення України". і пообіцяли розвивати в тісній координації з нашою країною зобов'язання щодо безпекових домовленостей.
Міністри також вчергове підняли питання санкцій проти РФ.
"Ми посилимо нашу координацію щодо санкцій з метою обмеження доступу Росії до критично важливих товарів і технологій. Ми вживатимемо подальших заходів, щоб запобігти ухиленням від наших санкцій проти РФ. Ми повторюємо наш заклик до третіх сторін негайно припинити надання матеріальної підтримки Росії", - йдеться в заяві.
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Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок заявила, що Україна є і залишається на першому місці порядку денного G7.
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