G7 не розморожуватиме активи РФ, допоки Росія не компенсує збитки Україні

Про це йдеться в заяві міністрів закордонних справ.

"Росія повинна припинити свою агресію і понести всі її правові наслідки, в тому числі відшкодування збитків, завданих Україні... Ми підтверджуємо, що згідно з нашими правовими системами, активи Росії у наших юрисдикціях залишатимуться замороженими, доки Росія не заплатить за збитки, завдані Україні", - йдеться у повідомленні.

Країни G7 також зобов'язуються притягнути винних до відповідальності, згідно з міжнародним правом, у тому числі через Міжнародний кримінальний суд.

Окрім того, міністри повідомили, що наразі "працюють над залученням приватних секторів до сталого економічного відновлення України". і пообіцяли розвивати в тісній координації з нашою країною зобов'язання щодо безпекових домовленостей.

Міністри також вчергове підняли питання санкцій проти РФ.

"Ми посилимо нашу координацію щодо санкцій з метою обмеження доступу Росії до критично важливих товарів і технологій. Ми вживатимемо подальших заходів, щоб запобігти ухиленням від наших санкцій проти РФ. Ми повторюємо наш заклик до третіх сторін негайно припинити надання матеріальної підтримки Росії", - йдеться в заяві.