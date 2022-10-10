G7 проведе 11 жовтня термінову нараду щодо ситуації в Україні

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на власного кореспондента.

"Завтра, у вівторок, 11 жовтня, країни G7 о 14:00 (за європейським часом) проведуть відеонараду. Глава України Зеленський візьме участь на початку наради", – сказав під час брифінгу речник федерального уряду ФРН Штеффен Гебештрайт.

За його словами, федеральний уряд суворо засуджує масований ракетний удар Росії 10 жовтня по Україні, який спричинив численні жертви.

Нагадаємо, Німеччина скликає термінове засідання G7 на прохання України.

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