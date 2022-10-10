G7 проведе 11 жовтня термінову нараду щодо ситуації в Україні
У вівторок 11 жовтня країни G7 проведуть відеонараду щодо ситуації в Україні за участі Володимира Зеленського
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на власного кореспондента.
"Завтра, у вівторок, 11 жовтня, країни G7 о 14:00 (за європейським часом) проведуть відеонараду. Глава України Зеленський візьме участь на початку наради", – сказав під час брифінгу речник федерального уряду ФРН Штеффен Гебештрайт.
За його словами, федеральний уряд суворо засуджує масований ракетний удар Росії 10 жовтня по Україні, який спричинив численні жертви.
- Нагадаємо, Німеччина скликає термінове засідання G7 на прохання України.
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