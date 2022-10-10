Німеччина на прохання України скликає термінове засідання G7, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що домовився з канцлером Німеччини Олафом Шольцем про скликання термінового засідання "Великої сімки"
Про це Зеленський написав у twitter.
"Домовилися з Олафом Шольцем, канцлером Німеччини яка головує у G7, про скликання термінового засідання групи. Заплановано мій виступ, у якому розповім про теракти РФ. Також обговорили посилення тиску на Росію та допомогу у відновленні пошкодженої інфраструктури", - повідомив Зеленський.
- 10 жовтня Росія обстріляла Київ, є загиблі. Прильоти також були в Дніпрі, на Львівщині та Полтавщині. На Тернопільщині та Хмельниччині спрацювало ППО.
- Володимир Зеленський заявив, що масовані обстріли України 10 жовтня - це спроба росіян знищити енергосистему і завдати якнайбільше шкоди.
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