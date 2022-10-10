Про це Зеленський написав у twitter.

"Домовилися з Олафом Шольцем, канцлером Німеччини яка головує у G7, про скликання термінового засідання групи. Заплановано мій виступ, у якому розповім про теракти РФ. Також обговорили посилення тиску на Росію та допомогу у відновленні пошкодженої інфраструктури", - повідомив Зеленський.

10 жовтня Росія обстріляла Київ, є загиблі. Прильоти також були в Дніпрі, на Львівщині та Полтавщині. На Тернопільщині та Хмельниччині спрацювало ППО.

Володимир Зеленський заявив, що масовані обстріли України 10 жовтня - це спроба росіян знищити енергосистему і завдати якнайбільше шкоди.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb