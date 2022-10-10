Про це він розповідає у своєму телеграмі.

Зеленський заявляє, що в окупантів є дві мішені - енергооб'єкти по всій країні та люди.За його словами, загарбники спеціально обрали такий час та такі цілі, аби завдати якнайбільше шкоди.

"Ранок важкий. Маємо справу з терористами", - пише президент.

За його словами, вже відомо про 38 збитих українськими ППО цілей. Вибір об'єктів для обстрілів голова держави пояснює тим, що росіяни хочуть налякати населення.

"Чому саме такі удари? Ворог хоче, щоб ми злякалися, щоб люди побігли. Але бігти ми можемо тільки вперед - і демонструємо це на полі бою. Так буде і надалі", - заявляє Володимир Зеленський.

Він наголошує, що важливо дотримуватися правил безпеки, а сьогодні краще перебути в укриттях.

Раніше президент України Володимир Зеленський вже відреагував на масовані ракетні удари по всій Україні на 229 день повномасштабної війни з Росією.

10 жовтня Росія обстріляла Київ, є загиблі.

Прильоти також були в Дніпрі, на Львівщині та Полтавщині.

На Тернопільщині та Хмельниччині спрацювало ППО.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb