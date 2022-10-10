English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Зеленський про масований обстріл Києва, Львова, Дніпра та інших регіонів: вони хочуть знищити енергосистему і завдати якнайбільше шкоди

Зеленський про масований обстріл Києва, Львова, Дніпра та інших регіонів: вони хочуть знищити енергосистему і завдати якнайбільше шкоди

10 жовтня, 2022 понедiлок
11:34
війна з Росією Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що масові обстріли України 10 жовтня - це спроба росіян знищити енергосистему і завдати якнайбільше шкоди

Про це він розповідає у своєму телеграмі.

Зеленський заявляє, що в окупантів є дві мішені - енергооб'єкти по всій країні та люди.За його словами, загарбники спеціально обрали такий час та такі цілі, аби завдати якнайбільше шкоди. 

"Ранок важкий. Маємо справу з терористами", - пише президент.

За його словами, вже відомо про 38 збитих українськими ППО цілей. Вибір об'єктів для обстрілів голова держави пояснює тим, що росіяни хочуть налякати населення.

"Чому саме такі удари? Ворог хоче, щоб ми злякалися, щоб люди побігли. Але бігти ми можемо тільки вперед - і демонструємо це на полі бою. Так буде і надалі", - заявляє Володимир Зеленський.

Він наголошує, що важливо дотримуватися правил безпеки, а сьогодні краще перебути в укриттях. 

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Володимир Зеленський
Читайте також:
Обстріл Києва
10 жовтня, 2022 понедiлок
Росіяни вдарили по об'єктах критичної інфраструктури Києва, щонайменше 5 людей загинули
Андрій Піонтковський
9 жовтня, 2022 неділя
Відкрилася ще одна катастрофа путінського режиму, - Піонтковський
Автор Антін Борковський
9 жовтня, 2022 неділя
Путін і його оточення реально налякані, - Піонтковський
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.23
    Купівля 40.23
    Продаж 41.07
  • EUR
    Купівля 38.79
    Продаж 39.91
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
10 жовтня
12:47
Петро Порошенко
Порошенко про ракетні обстріли України: цей сказ Росії – від безсилля
12:46
OPINION
Вадим Денисенко
Стріляти по житловій інфраструктурі. Нова стратегія росіян
12:32
Оновлено
Кривий Ріг
Росіяни вдарили ракетами по Кривому Рогу, у деяких районах міста нема води та електрики
12:24
Володимир Зеленський
Німеччина на прохання України скликає термінове засідання G7, - Зеленський
12:22
Оновлено
ППО збила ракету
На Тернопільщині працювала ППО
12:06
Денис Шмигаль
Внаслідок ударів загарбників пошкоджено 11 об'єктів інфраструктури у 8 регіонах та Києві
12:05
лукашенко з путіним
Лукашенко та Путін домовилися про розгортання спільного фронту
11:59
Оновлено
генерал Залужний
Зранку агресором випущено 83 ракети, ППО знешкодила 43, - Генштаб
11:57
Оновлено
Росіяни завдали ракетних ударів по Київщині
Росіяни завдали ракетних ударів по Київщині, пошкоджено будинки у Вишгородському районі, над Бучанською громадою збили 6 ракет
11:51
Світлана Онищук
На Франківщині окупанти вдарили по обʼєктах критичної інфраструктури
11:46
Оновлено
Вибух
У Дніпрі прогриміли вибухи, одна з ракет влучила в проїжджу частину
11:36
Укренерго
Українців попередили про можливі перебої з енергоживленням через ворожі обстріли
11:25
Оновлено
Обстріл Києва
Росіяни вдарили по об'єктах критичної інфраструктури Києва, щонайменше 5 людей загинули
11:09
Тіна Кароль
"Йди на": Тіна Кароль відповіла Собчак, яка назвала азовців нацистами
11:08
потяги
Укрзалізниця попередила про затримку потягів у західному напрямку
11:00
Оновлено
Ракетний удар
РФ вдарила по об'єктах енергетичної інфраструктури Львівщини: призупинено роботу міських ТЕЦ
10:50
Оновлено
На Сумщині через прильоти виникли перебої зі світлом і водопостачанням
10:39
Оновлено
Хмельницький
Окупанти вдарили по Хмельниччині, є перебої з електропостачанням
10:33
На фото: Житомир
Росіяни вдарили по Житомирщині: пошкоджено енергетичну інфраструктуру
10:23
OPINION
Ігор Гулик
Меркель завела стару пісеньку про Росію
10:13
На фото: Харків
Росіяни вдарили по Харкову
10:10
Київ
"229-й день нас намагаються знищити та стерти з лиця землі": Зеленський відреагував на масовані обстріли України
09:53
Київ
В Кременчуцькому районі Полтавщини пролунали вибухи
09:00
Військовий експерт Олександр Коваленко
Білорусь віддає власну зброю Росії, а не готується до вторгнення, - військовий експерт Коваленко
08:54
Оновлено
Запоріжжя
Росіяни знову завдали ударів по багатоповерхівці Запоріжжя, є загибла й постраждалі
08:41
окупанти
Російські окупанти за тиждень просунулися на 2 км у напрямку Бахмута, - британська розвідка
08:20
Миколаїв обстріл
Вночі росіяни обстріляли Миколаїв десятьма ракетами С-300
08:12
окупанти
Ворог намагається наступати під Бахмутом і Авдіївкою, біля Сватового підірвав мости
08:02
Микола Княжицький
Що сталося з Кримським мостом?
08:00
Ворожий бомбардувальник Ту-95МС з крилатими ракетами Х-101
РФ відправила на пусковий рубіж до Астрахані дві групи літаків ТУ-95, – Кім
07:38
боєприпаси
Жителів Одещини попередили про контрольований підрив боєприпасів в одному з районів
07:23
окупанти
Новосформований полк РФ перекинули на першу лінію зіткнення на Херсонщині та Миколаївщині, родичі мобілізованих б’ють на сполох, - Генштаб
06:52
КНДР ракета
У КНДР заявили, що імітували ядерні удари по Південній Кореї
06:22
Російський корабель
Ворог різко збільшив кількість ракетоносіїв у Чорному морі, на Україну спрямовано 40 "калібрів", - ОК "Південь"
06:02
Втрати РФ
Українські бійці знищили на Півдні 44 окупанти, 2 "гради" й 4 танки за добу
05:37
окупанти танк
РФ підтягує резерви у напрямку просування ЗСУ на Півдні, - ОК
02:16
Дмитро Пєсков
У кремлі заявили, що не знають про пропозицію Туреччини провести переговори із Заходом
01:50
вулкан
В Італії прокинувся вулкан: у море вивергається лава, - Reuters
01:13
"Давид вбиває Голіафа": співачка Шер висловилась на підтримку України
2022, неділя
9 жовтня
23:29
Зеленський
Постійний терор проти цивільного населення є очевидною відмовою Росії від справжніх переговорів, - Зеленський
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV