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Головна війна з Росією "229-й день нас намагаються знищити та стерти з лиця землі": Зеленський відреагував на масовані обстріли України

"229-й день нас намагаються знищити та стерти з лиця землі": Зеленський відреагував на масовані обстріли України

10 жовтня, 2022 понедiлок
10:10
війна з Росією Київ

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масовані ракетні удари по всій Україні на 229 день повномасштабної війни з Росією

Про це він написав у телеграмі.

"229-й день повномасштабної війни. 229-й день нас намагаються знищити та стерти з лиця землі. Загалом. Знищити наших людей, які сплять удома в Запоріжжі. Убити людей, які їдуть на роботу в Дніпрі та Києві", - ідеться в повідомлені.

Зеленський зазначив, що внаслідок ракетних ударів 10 жовтня у містах України, зокрема в Києві, є загиблі та поранені. Також він закликав залишатися в укриттях під час сигналу повітряної тривоги.

"Повітряна тривога не затихає по всій Україні. Є влучання ракет. На жаль, є загиблі та поранені. Дуже прошу: не залишайте укриттів. Бережіть себе та своїх рідних. Тримаймося та будьмо сильним", - пише Зеленський.

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