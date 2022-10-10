"229-й день нас намагаються знищити та стерти з лиця землі": Зеленський відреагував на масовані обстріли України
Президент України Володимир Зеленський відреагував на масовані ракетні удари по всій Україні на 229 день повномасштабної війни з Росією
Про це він написав у телеграмі.
"229-й день повномасштабної війни. 229-й день нас намагаються знищити та стерти з лиця землі. Загалом. Знищити наших людей, які сплять удома в Запоріжжі. Убити людей, які їдуть на роботу в Дніпрі та Києві", - ідеться в повідомлені.
Зеленський зазначив, що внаслідок ракетних ударів 10 жовтня у містах України, зокрема в Києві, є загиблі та поранені. Також він закликав залишатися в укриттях під час сигналу повітряної тривоги.
"Повітряна тривога не затихає по всій Україні. Є влучання ракет. На жаль, є загиблі та поранені. Дуже прошу: не залишайте укриттів. Бережіть себе та своїх рідних. Тримаймося та будьмо сильним", - пише Зеленський.
- 10 жовтня Росія завдала ракетних ударів по центру Києва. Є поранені та загиблі.
- Також обстріляли Дніпро.
- На Тернопільщині та Хмельниччині спрацювало ППО.
- На Полтавщині в одному з районів також було чути вибухи.
- Згодом РФ завдала удару по критичній інфраструктурі Львівщини.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.23
Купівля 40.23Продаж 41.07
-
EUR
Купівля 38.81Продаж 39.93
- Актуальне
- Важливе