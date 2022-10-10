Про це він написав у телеграмі.

"229-й день повномасштабної війни. 229-й день нас намагаються знищити та стерти з лиця землі. Загалом. Знищити наших людей, які сплять удома в Запоріжжі. Убити людей, які їдуть на роботу в Дніпрі та Києві", - ідеться в повідомлені.

Зеленський зазначив, що внаслідок ракетних ударів 10 жовтня у містах України, зокрема в Києві, є загиблі та поранені. Також він закликав залишатися в укриттях під час сигналу повітряної тривоги.

"Повітряна тривога не затихає по всій Україні. Є влучання ракет. На жаль, є загиблі та поранені. Дуже прошу: не залишайте укриттів. Бережіть себе та своїх рідних. Тримаймося та будьмо сильним", - пише Зеленський.

10 жовтня Росія завдала ракетних ударів по центру Києва. Є поранені та загиблі.

Також обстріляли Дніпро.

На Тернопільщині та Хмельниччині спрацювало ППО.

На Полтавщині в одному з районів також було чути вибухи.

Згодом РФ завдала удару по критичній інфраструктурі Львівщини.