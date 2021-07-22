Галузеві організації металургів просять Зеленського відкликати підвищення тарифів на залізничні вантажоперевезення
Галузеві організації металургів просять президента Володимира Зеленського рекомендувати Міністерству інфраструктури відкликати проєкт наказу про підвищення тарифів на залізничні вантажоперевезення
Про це йдеться у відкритому листі Федерації металургів України і Профспілки металургів і гірняків України до Зеленського.
"Просимо вас рекомендувати Міністерству інфраструктури відкликати проєкт наказу "Про внесення змін у Коефіцієнти, що застосовується до тарифів "Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України і пов'язані з ними послуги" як такий, що не є економічно обґрунтованим і буде мати вкрай негативні наслідки для економіки вже з 2022 року", - йдеться у листі.
Автори пояснюють, що підвищення тарифів на вантажоперевезення Укрзалізниці може призвести до заморозки зростання зарплат і зриву виконання інвестиційних планів компаніями гірно-металургійного комплексу, а неефективна державна монополія намагається перекласти внутрішні проблеми на споживачів послуг.
Також зазначається, що Мінінфраструктури у відповідному проєкті наказу не надало аналіз впливу збільшення тарифів на інші галузі економіки, прогноз впливу на обсяги вантажоперевезень тощо.
"В аналізі регуляторного впливу проєкту не відображені собівартість і рентабельність вантажоперевезень за видами і класами вантажів. Тези про збитковість залізничних вантажоперевезень викликають сумніви, оскільки за їх рахунок і відбувається кроссубсидування збиткових пасажирських перевезень", - йдеться у документі.
Автори також звертають увагу, що необхідно концентруватися передусім на реформі Укрзалізниці з наступним розділенням на вертикалі, скороченням витрат держперевізника, зменшення надлишкового фінансового навантаження і пошуку резервів підвищення ефективності всередині самої Укрзалізниці.
- Нагадаємо, у травні міністр інфраструктури Олександр Кубраков оприлюднив проєкт наказу про двохетапне підвищення тарифів на залізничні перевезення вантажів першого і другого тарифних класів з вересня на 8%, а з січня 2022 року - на 20% і 6,5% відповідно.
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