Галузеві організації металургів просять Зеленського відкликати підвищення тарифів на залізничні вантажоперевезення

Про це йдеться у відкритому листі Федерації металургів України і Профспілки металургів і гірняків України до Зеленського.



"Просимо вас рекомендувати Міністерству інфраструктури відкликати проєкт наказу "Про внесення змін у Коефіцієнти, що застосовується до тарифів "Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України і пов'язані з ними послуги" як такий, що не є економічно обґрунтованим і буде мати вкрай негативні наслідки для економіки вже з 2022 року", - йдеться у листі.



Автори пояснюють, що підвищення тарифів на вантажоперевезення Укрзалізниці може призвести до заморозки зростання зарплат і зриву виконання інвестиційних планів компаніями гірно-металургійного комплексу, а неефективна державна монополія намагається перекласти внутрішні проблеми на споживачів послуг.



Також зазначається, що Мінінфраструктури у відповідному проєкті наказу не надало аналіз впливу збільшення тарифів на інші галузі економіки, прогноз впливу на обсяги вантажоперевезень тощо.



"В аналізі регуляторного впливу проєкту не відображені собівартість і рентабельність вантажоперевезень за видами і класами вантажів. Тези про збитковість залізничних вантажоперевезень викликають сумніви, оскільки за їх рахунок і відбувається кроссубсидування збиткових пасажирських перевезень", - йдеться у документі.



Автори також звертають увагу, що необхідно концентруватися передусім на реформі Укрзалізниці з наступним розділенням на вертикалі, скороченням витрат держперевізника, зменшення надлишкового фінансового навантаження і пошуку резервів підвищення ефективності всередині самої Укрзалізниці.

Нагадаємо, у травні міністр інфраструктури Олександр Кубраков оприлюднив проєкт наказу про двохетапне підвищення тарифів на залізничні перевезення вантажів першого і другого тарифних класів з вересня на 8%, а з січня 2022 року - на 20% і 6,5% відповідно.