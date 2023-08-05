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Game4Ukraine: де та коли дивитись благодійний матч у Лондоні

5 серпня, 2023 субота
08:00
Спорт Game4Ukraine

Сьогодні, 5 серпня, у Лондоні відбудеться благодійна гра Game4Ukraine

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Game4Ukraine організували амбасадори фандрейзингової платформи UNITED24 Андрій Шевченко та Олександр Зінченко. Гра пройде у Лондоні, на стадіоні "Стемфорд Брідж".

Мета - зібрати кошти на відбудову Михайло-Коцюбинського ліцею у Чернігівській області. Навчальний заклад обстріляли російські війська 4 березня 2022 року. Ракета пройшла крізь другий і перший поверхи. Частина будівлі повністю зруйнована. 

У матчі Game4Ukraine зіграє команда Олександра Зінченка проти команди Андрія Шевченка. До благодійного івенту залучили знаменитих українських та іноземних футболістів, тренерів і навіть акторів.

Трансляція матчу Game4Ukraine 

Благодійний матч розпочнеться о 20:00. В Україні Game4Ukraine транслюватимуть у національному телемарафоні, на Megogo і на каналах "Спорт 1" і "Спорт 2". 

Game4Ukraine

Команда Андрія Шевченка у Game4Ukraine

Команду "синіх" очолить тренерка жіночої команди "Челсі" Емми Хейз.

Голкіпери: Діда, Петер Чех, Жуліо Сезар, Карлі Телфорд та Карло Кудічіні;

Захисники: Фабіо Каннаваро, Жерар Піке, Крістіан Пануччі, Массімо Оддо та Вільям Галлас;

Півзахисники: Кларенс Зеєдорф, Мікаель Есьєн, Клод Макелеле, Михайло Мудрик, Сержіньо, Клер Раферті та Джо Коул;

Нападники: Андрій Шевченко, Сергій Ребров, Самуель Ето’о, Джанфранко Дзола, Джермейн Дефо, Шота Арвеладзе, Лука Тоні та Джиммі Флойд Гассельбайнк.

Знаменитості: зірка серіалу "Тед Лассо" Тохіб Джімо, британський комік Рассел Говард, актори Арчі Рено та Ральф Літтл, музиканти Джеймс Артур та Челсі Граймс.

Команда Олександра Зінченка у Game4Ukraine

Головним тренером "жовтої" команди стане легендарний наставник "Арсенала" Арсен Венгер.

Голкіпери: Йєнс Леманн, Девід Джеймс;

Захисники: Бакарі Санья, Олег Лужний, Антоніо Валенсія, Даріо Срна, Пер Мертезакер, Мікаель Сільвестр, Вага Морган, Джолеон Лескотт, Мартін Шкртел, Йон Арне Ріісе, Гаель Кліші;

Півзахисники: Олександр Зінченко, Робер Пірес, Джек Вілшир, Чарлі Адам, Марк Нобл, Євген Коноплянка, Кеті Чепмен, Джесіка Уртадо, Рейчел Енкі;

Нападники: Євген Левченко, Якубу Аєгбені.

Знаменитості: зірка "Теда Лассо" Філ Данстер, актор Гіро Файнс-Тіфін, співак Том Греннан та телеведучий Роман Кемпф.

Де дивитись Game4Ukraine 

Загалом Game4Ukraine можна буде подивитися на 25 каналах у понад 200 країнах:

Україна - Megogo, національний телемарафон, "Спорт 1" і "Спорт 2",

Велика Британія - Sky Max,

Східна Європа — Setanta,

Латинська Америка — DirecTV,

Африка — ESPN Arfica, Africa XP, Azam Media,

Близький Схід — Dubai Sports Channel,

Країни Карибського басейну — SportsMax,

Австрія, Бельгія, Канада, Німеччина, Італія, Японія, Швейцарія, США — DAZN,

Австрія, Німеччина, Швейцарія — Sportdigital Fussball,

Бельгія — Play Sports,

Вірменія — Fast TV,

Хорватія — Sportska Televizija,

Грузія — JSC Silknet, TV Formula,

Північна Македонія — Kanal 5,

Словаччина — RTV,

Словенія — Planet TV,

Ізраїль — Charlton, The Sports Channel,

Мальта — PBS,

Нідерланди — KPN, ESPN,

Португалія — Abola,

Мексика — TVC Deportes,

Гана, Нігерія — SportyTV.

Світ
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футбол
Андрій Шевченко
Лондон
Олександр Зінченко
Війна з Росією
Велика Британiя
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