Game4Ukraine: де та коли дивитись благодійний матч у Лондоні
Сьогодні, 5 серпня, у Лондоні відбудеться благодійна гра Game4Ukraine
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Game4Ukraine організували амбасадори фандрейзингової платформи UNITED24 Андрій Шевченко та Олександр Зінченко. Гра пройде у Лондоні, на стадіоні "Стемфорд Брідж".
Мета - зібрати кошти на відбудову Михайло-Коцюбинського ліцею у Чернігівській області. Навчальний заклад обстріляли російські війська 4 березня 2022 року. Ракета пройшла крізь другий і перший поверхи. Частина будівлі повністю зруйнована.
У матчі Game4Ukraine зіграє команда Олександра Зінченка проти команди Андрія Шевченка. До благодійного івенту залучили знаменитих українських та іноземних футболістів, тренерів і навіть акторів.
Трансляція матчу Game4Ukraine
Благодійний матч розпочнеться о 20:00. В Україні Game4Ukraine транслюватимуть у національному телемарафоні, на Megogo і на каналах "Спорт 1" і "Спорт 2".
Команда Андрія Шевченка у Game4Ukraine
Команду "синіх" очолить тренерка жіночої команди "Челсі" Емми Хейз.
Голкіпери: Діда, Петер Чех, Жуліо Сезар, Карлі Телфорд та Карло Кудічіні;
Захисники: Фабіо Каннаваро, Жерар Піке, Крістіан Пануччі, Массімо Оддо та Вільям Галлас;
Півзахисники: Кларенс Зеєдорф, Мікаель Есьєн, Клод Макелеле, Михайло Мудрик, Сержіньо, Клер Раферті та Джо Коул;
Нападники: Андрій Шевченко, Сергій Ребров, Самуель Ето’о, Джанфранко Дзола, Джермейн Дефо, Шота Арвеладзе, Лука Тоні та Джиммі Флойд Гассельбайнк.
Знаменитості: зірка серіалу "Тед Лассо" Тохіб Джімо, британський комік Рассел Говард, актори Арчі Рено та Ральф Літтл, музиканти Джеймс Артур та Челсі Граймс.
Команда Олександра Зінченка у Game4Ukraine
Головним тренером "жовтої" команди стане легендарний наставник "Арсенала" Арсен Венгер.
Голкіпери: Йєнс Леманн, Девід Джеймс;
Захисники: Бакарі Санья, Олег Лужний, Антоніо Валенсія, Даріо Срна, Пер Мертезакер, Мікаель Сільвестр, Вага Морган, Джолеон Лескотт, Мартін Шкртел, Йон Арне Ріісе, Гаель Кліші;
Півзахисники: Олександр Зінченко, Робер Пірес, Джек Вілшир, Чарлі Адам, Марк Нобл, Євген Коноплянка, Кеті Чепмен, Джесіка Уртадо, Рейчел Енкі;
Нападники: Євген Левченко, Якубу Аєгбені.
Знаменитості: зірка "Теда Лассо" Філ Данстер, актор Гіро Файнс-Тіфін, співак Том Греннан та телеведучий Роман Кемпф.
Де дивитись Game4Ukraine
Загалом Game4Ukraine можна буде подивитися на 25 каналах у понад 200 країнах:
Україна - Megogo, національний телемарафон, "Спорт 1" і "Спорт 2",
Велика Британія - Sky Max,
Східна Європа — Setanta,
Латинська Америка — DirecTV,
Африка — ESPN Arfica, Africa XP, Azam Media,
Близький Схід — Dubai Sports Channel,
Країни Карибського басейну — SportsMax,
Австрія, Бельгія, Канада, Німеччина, Італія, Японія, Швейцарія, США — DAZN,
Австрія, Німеччина, Швейцарія — Sportdigital Fussball,
Бельгія — Play Sports,
Вірменія — Fast TV,
Хорватія — Sportska Televizija,
Грузія — JSC Silknet, TV Formula,
Північна Македонія — Kanal 5,
Словаччина — RTV,
Словенія — Planet TV,
Ізраїль — Charlton, The Sports Channel,
Мальта — PBS,
Нідерланди — KPN, ESPN,
Португалія — Abola,
Мексика — TVC Deportes,
Гана, Нігерія — SportyTV.
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