Гарантами безпеки України повинні бути США, Китай та Туреччина, інакше ми підпишемо новий Будапештський меморандум, - Береза

Таку думку він висловив в ефірі Еспресо.TV



“Коли я чую, що Велика Британія готова стати одним із гарантів безпеки України, то мене це надихає. Коли я чую, що Італія готова нам надати такі гарантії, то поки я не розумію як вони зможуть це зробити. Але, коли я не чую про те, що гарантами безпеки готові стати США, Китай та Туреччина, то я розумію, що угода під загрозою і скоріше за все не буде підписана. Більше того, я не вірю в те, що Путін готовий підписати будь-який договір, поки він не отримає великої перемоги в Україні.” - пояснив Береза.



На думку Берези, Путіну потрібна будь-яка воєнна перемога, щоб піднести її для своєї російської аудиторії. Таким чином він шукає причини, щоб закінчити війну і стати для росіян переможцем.



“Я хочу наголосити, що поки великі ядерні країни не будуть гарантами безпеки України, я не буду вірити в будь-які домовленості, або переговори. Серед країн, які нам дійсно можуть гарантувати безпеку повинні бути США, Велика Британія, Туреччина та Китай. Інакше, це буде новий Будапештський меморандум.” - додав Береза







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