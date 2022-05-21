Гарантією існування України є повноцінне членство у ЄС та НАТО, - нардеп Княжицький
Микола Княжицький, народний депутат вважає, що членство України у міжнародних союзних організаціях створює можливість давати солідарну відповідь агресору та унеможливлює загрозу українській державності у перспективі
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Проблема не з нами, проблема з Путіним, проблема у солідарності, щоб зупинити Путіна у його наступі на цінності сучасного світу і на Європейський союз у тому числі. А цю проблему намагаються підмінити питанням з України, мені здається, це нечесним, несправедливим і немає жодної перспективи" – зазначив нардеп.
Микола Княжицький зауважив, що ми самі не маємо давати жодних приводів для того, щоб нас не пускали до ЄС, а навпаки потрібно займатися впровадженням реформ, не повинні обмежувати свободу слова і так далі.
"Якщо ми є частиною НАТО або ЄС, то це гарантія нашого існування. Тоді нападник отримає солідарну відповідь і настільки сильну, що цей наступ не буде мати жодної перспективи, а от перспектива України зберегтися, як держави, залишається. Мета росіян зробити, щоб українці не мали своєї держави, взагалі, зникли як нація. Тому очевидне їх небажання допустити наше членство у міжнародних союзних організаціях"- підкреслив народний депутат.
Микола Княжицький підсумував, що іншого варіанту, окрім повноцінного членства України й в НАТО, і в ЄС, ми не повинні бачити, як що хочемо зберегтися як держава.
- Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що процес вступу України до Євросоюзу триватиме роками чи десятиліттями.
- Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Німеччина підтримує членство України в Євросоюзі в перспективі.
- Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Німеччина буде підтримувати Україну в інтеграції до Євросоюзу, але для набуття членства мають бути виконані всі необхідні критерії.
- Польща і Португалія планують підготувати привабливі рішення для України, які наблизять членство держави в Євросоюзі.
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