Гарантією існування України є повноцінне членство у ЄС та НАТО, - нардеп Княжицький

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Проблема не з нами, проблема з Путіним, проблема у солідарності, щоб зупинити Путіна у його наступі на цінності сучасного світу і на Європейський союз у тому числі. А цю проблему намагаються підмінити питанням з України, мені здається, це нечесним, несправедливим і немає жодної перспективи" – зазначив нардеп.

Микола Княжицький зауважив, що ми самі не маємо давати жодних приводів для того, щоб нас не пускали до ЄС, а навпаки потрібно займатися впровадженням реформ, не повинні обмежувати свободу слова і так далі.

"Якщо ми є частиною НАТО або ЄС, то це гарантія нашого існування. Тоді нападник отримає солідарну відповідь і настільки сильну, що цей наступ не буде мати жодної перспективи, а от перспектива України зберегтися, як держави, залишається. Мета росіян зробити, щоб українці не мали своєї держави, взагалі, зникли як нація. Тому очевидне їх небажання допустити наше членство у міжнародних союзних організаціях"- підкреслив народний депутат.

Микола Княжицький підсумував, що іншого варіанту, окрім повноцінного членства України й в НАТО, і в ЄС, ми не повинні бачити, як що хочемо зберегтися як держава.

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що процес вступу України до Євросоюзу триватиме роками чи десятиліттями.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Німеччина підтримує членство України в Євросоюзі в перспективі.

Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Німеччина буде підтримувати Україну в інтеграції до Євросоюзу, але для набуття членства мають бути виконані всі необхідні критерії.

Польща і Португалія планують підготувати привабливі рішення для України, які наблизять членство держави в Євросоюзі.