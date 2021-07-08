Гармаш заявив, що модераторка ОБСЄ у політичній підгрупі ТКГ закликала вилучити українських представників ОРДЛО
Представник ОРДЛО в українській делегації в ТКГ Сергій Гармаш заявив, що нова модераторка політичної підгрупи Сільві Берман закликала вилучити українських представників окупованого Донбасу з переговорів
Про це він заявив у ефірі Радіо Донбас.Реалії.
"Назвала учасників від ОРДЛО делегацією вже у перший день, хоча вони такими не є. Закликала для розблокування роботи політичної підгрупи видалити нас – переселенців звідти. При цьому не закликала видалити судиму за тероризм Маю Пирогову", – розповів Гармаш.
За його словами, представники ОРДЛО від України включені у переговори нотами МЗС.
Берман на посаді модератора політичної підгрупи ТКГ від ОБСЄ замінила П’єра Мореля.
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