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Старовинний класичний рецепт гарячого шоколаду
Гарячий шоколад - це напій, який особливо добре зігріває, коли на вулиці холодно чи дощ. Любителям шоколаду в будь-яких його видах, безсумнівно, припаде до смаку і гарячий шоколад, який можна приготувати вдома
Інгредієнти для приготування гарячого шоколаду:
- молоко - 500 мл
- кукурудзяна мука - одна чайна ложка
- чорний шоколад (70%) - 120 г
- цукор (за смаком).
Покроковий рецепт приготування гарячого шоколаду:
- підігріваємо молоко на середньому вогні до боязкого кипіння
- робимо вогонь зовсім мінімальним
- всипаємо в каструлю з молоком наламаний маленькими шматочками шоколад
- помішуючи вміст каструлі, доводимо напій до однорідного стану
- додаємо цукор
- загущуємо кукурудзяним борошном
- щоб не збивалося в грудки, не зайве попередньо капнути в столову ложку з борошном трохи гарячої рідини, перетворити вміст ложки на кашку і вже потім за допомогою цієї кашки загущати решту шоколаду
- розливаємо шоколад по чашках
- подаємо до столу.
Смачного!
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