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Гастрономічна подорож до Італії. Готуємо вдома
Особливість кухні Італії — простота. До складу багатьох страв входить від чотирьох до восьми інгредієнтів, акцент робиться не на продукти, а на процес. В Італії жодна трапеза не обходиться без сиру та вина, а з неалкогольних напоїв можна виділити каву
Спагетті карбонара з вершками
Інгредієнти
- спагеті - 250 г
- вершкове масло - 20 г
- часник - 2 зубчики
- червона цибуля - 1 шт.
- бекон - 50 г
- вершки 20% - 200 мл
- натертий пармезан - 50 г
- куряче яйце - 4 шт.
- сіль - на смак
- молотий чорний перець
Рецепт приготування спагеті карбонара з вершками:
- закип'ятіть воду у великій каструлі
- зваріть пасту до стану аль-денте, зазвичай для цього потрібно варити її на хвилину менше, ніж на пачці вказано
- поки паста вариться, розігрійте на сковороді олію та обсмажте на ній дрібно нарізані цибулю, часник та бекон до м'якості й до чіткого часникового та смаженобеконного запаху
- зніміть сковороду з вогню
- в глибокій мисці збийте чотири яєчні жовтки з вершками й тертим пармезаном
- посоліть і поперчіть суміш, ще раз збийте
- у готові спагеті додайте обсмажені з цибулею та часником шматочки бекону
- влийте суміш вершків, жовтків та пармезану
- перемішайте
- відразу подавайте, посипаючи свіжонатертим сиром та меленим чорним перцем
Лазанья класична з м'ясом
Інгредієнти
- м'ясний фарш - 600 г
- соус болоньєзе - 600 г
- вершкове масло - 60 г
- пшеничне борошно - 2,5 столової ложки
- оливкова олія - 2 столові ложки
- молоко - 750 мл
- готові сухі листки лазаньї - 10 штук
- твердий сир - 500 г
Рецепт приготування класичної лазаньї з м’ясом:
- у сотейник покласти вершкове масло і влити 2 ложки олії
- розтопити
- поступово додати борошно
- розмішати так, щоб не залишалося грудочок
- коли все борошно вимішане - влити все молоко
- зменшити вогонь
- варити, помішуючи, до потрібної консистенції: не рідкої, але й не дуже густої - консистенції нежирної сметани
- на сковороді розігріти оливкову олію
- додати м'ясний фарш
- фарш смажити до напівготовності
- влити в нього соус болоньєзе
- посолити й поперчити до смаку
- духовку розігріти до 180 градусів
- форму змастити вершковим маслом
- на дно вилити трохи соусу бешамель
- викласти листки
- на листки викласти фарш
- на фарш - натертий сир
- на сир – соус бешамель
- соусу потрібно викладати стільки, щоб, на ваш погляд, лазанья вийшла соковитою
- поверх соусу викласти сухі листки лазаньї
- повторити процедуру
- останній шар листків промазати соусом бешамель
- зверху щедро засипати сиром
- дати постояти хвилин 10
- поставити в духовку
- пекти 30 хв.
Ризотто з печерицями
Інгредієнти
- рис арборіо - 300 г
- вершкове масло - 100 г
- ріпчаста цибуля - 1 шт.
- біле сухе вино - 200 мл
- курячий бульйон - 1 л
- печериці - 300 г
- сіль - на смак
- шафран - щіпка
Покроковий рецепт приготування ризотто з печерицями:
- цибулю дрібно нарізати
- обсмажити в сотейнику на вершковому маслі доти, поки цибуля не почне пахнути смаженим
- додати дрібно нарізані печериці
- обсмажувати їх, доки випустять воду
- всипати в сотейник рис
- обсмажувати його разом із цибулею та грибами дві хвилини, постійно помішуючи
- залити рис та цибулю курячим бульйоном та вином
- варити без кришки, постійно помішуючи
- коли бульйон і вино випаруються наполовину, додати крихітну дрібку шафрану, посолити
- помішуючи, варити, доки рис не приготується
- якщо рідина википить зарано, долити води, вина чи бульйону.
Смачного!
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