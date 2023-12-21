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Гастрономічна подорож до Італії. Готуємо вдома

21 грудня, 2023 четвер
18:00
рецепти

Особливість кухні Італії — простота. До складу багатьох страв входить від чотирьох до восьми інгредієнтів, акцент робиться не на продукти, а на процес. В Італії жодна трапеза не обходиться без сиру та вина, а з неалкогольних напоїв можна виділити каву

Спагетті карбонара з вершками

рецепт Спагетті карбонара з вершками

Інгредієнти

  • спагеті - 250 г
  • вершкове масло - 20 г
  • часник - 2 зубчики
  • червона цибуля - 1 шт.
  • бекон - 50 г
  • вершки 20% - 200 мл
  • натертий пармезан - 50 г
  • куряче яйце - 4 шт.
  • сіль - на смак
  • молотий чорний перець

Рецепт приготування спагеті карбонара з вершками:

  • закип'ятіть воду у великій каструлі 
  • зваріть пасту до стану аль-денте, зазвичай для цього потрібно варити її на хвилину менше, ніж на пачці вказано
  • поки паста вариться, розігрійте на сковороді олію та обсмажте на ній дрібно нарізані цибулю, часник та бекон до м'якості й до чіткого часникового та смаженобеконного запаху
  • зніміть сковороду з вогню 
  • в глибокій мисці збийте чотири яєчні жовтки з вершками й тертим пармезаном
  • посоліть і поперчіть суміш, ще раз збийте
  • у готові спагеті додайте обсмажені з цибулею та часником шматочки бекону
  • влийте суміш вершків, жовтків та пармезану
  • перемішайте
  • відразу подавайте, посипаючи свіжонатертим сиром та меленим чорним перцем

Лазанья класична з м'ясом

Інгредієнти

  • м'ясний фарш - 600 г
  • соус болоньєзе - 600 г
  • вершкове масло - 60 г
  • пшеничне борошно - 2,5 столової ложки
  • оливкова олія - 2 столові ложки
  • молоко - 750 мл
  • готові сухі листки лазаньї - 10 штук
  • твердий сир - 500 г

Рецепт приготування класичної лазаньї з м’ясом:

  • у сотейник покласти вершкове масло і влити 2 ложки олії
  • розтопити
  • поступово додати борошно
  • розмішати так, щоб не залишалося грудочок
  • коли все борошно вимішане - влити все молоко
  • зменшити вогонь 
  • варити, помішуючи, до потрібної консистенції: не рідкої, але й не дуже густої - консистенції нежирної сметани
  • на сковороді розігріти оливкову олію
  • додати м'ясний фарш 
  • фарш смажити до напівготовності
  • влити в нього соус болоньєзе
  • посолити й поперчити до смаку
  • духовку розігріти до 180 градусів
  • форму змастити вершковим маслом
  • на дно вилити трохи соусу бешамель
  • викласти листки 
  • на листки викласти фарш
  • на фарш - натертий сир
  • на сир – соус бешамель
  • соусу потрібно викладати стільки, щоб, на ваш погляд, лазанья вийшла соковитою
  • поверх соусу викласти сухі листки лазаньї
  • повторити процедуру
  • останній шар листків промазати соусом бешамель 
  • зверху щедро засипати сиром
  • дати постояти хвилин 10
  • поставити в духовку
  • пекти 30 хв.

Ризотто з печерицями

Інгредієнти

  • рис арборіо - 300 г
  • вершкове масло - 100 г
  • ріпчаста цибуля - 1 шт.
  • біле сухе вино - 200 мл
  • курячий бульйон - 1 л
  • печериці - 300 г
  • сіль - на смак
  • шафран - щіпка

Покроковий рецепт приготування ризотто з печерицями:

  • цибулю дрібно нарізати 
  • обсмажити в сотейнику на вершковому маслі доти, поки цибуля не почне пахнути смаженим
  • додати дрібно нарізані печериці
  • обсмажувати їх, доки випустять воду
  • всипати в сотейник рис 
  • обсмажувати його разом із цибулею та грибами дві хвилини, постійно помішуючи
  • залити рис та цибулю курячим бульйоном та вином
  • варити без кришки, постійно помішуючи
  • коли бульйон і вино випаруються наполовину, додати крихітну дрібку шафрану, посолити
  • помішуючи, варити, доки рис не приготується
  • якщо рідина википить зарано, долити води, вина чи бульйону.

Смачного!

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