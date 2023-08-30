РФ звинуватила Україну в атаці ракетою по Криму та дронами - по Брянщині
Ввечері середи, 30 серпня, російська ППО нібито збила крилату ракету над тимчасово окупованим Кримом
Атака крилатої ракети по Криму
Про нібито роботу ППО у Криму повідомив гауляйтер Криму Сергій Аксьонов.
"У східній частині Криму збито крилату ракету. Прошу всіх зберігати спокій та довіряти лише офіційним джерелам інформації", - йдеться у заяві терориста.
"Радник голови регіону" Олег Крючков повідомив, що від уламків ракети нібито загорілась трава в полі, на місці працюють співробітники МНС.
Обстріл Брянської області
Російське терористичне міноборони заявило про роботу ППО близько 22:30 за київським часом. Нібито знищено два українських безпілотники.
- У ніч з 29 на 30 серпня російська ППО нібито спрацювала у тимчасово окупованому Севастополі, Московській, Рязанській, Калузькій, Брянській та Орловській областях.
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