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РФ звинуватила Україну в атаці ракетою по Криму та дронами - по Брянщині

30 серпня, 2023 середа
22:56
Війна з Росією Чорне море, Крим

Ввечері середи, 30 серпня, російська ППО нібито збила крилату ракету над тимчасово окупованим Кримом

Атака крилатої ракети по Криму

Про нібито роботу ППО у Криму повідомив гауляйтер Криму Сергій Аксьонов.

"У східній частині Криму збито крилату ракету. Прошу всіх зберігати спокій та довіряти лише офіційним джерелам інформації", - йдеться у заяві терориста.

"Радник голови регіону" Олег Крючков повідомив, що від уламків ракети нібито загорілась трава в полі, на місці працюють співробітники МНС.

Обстріл Брянської області

Російське терористичне міноборони заявило про роботу ППО близько 22:30 за київським часом. Нібито знищено два українських безпілотники.

  • У ніч з 29 на 30 серпня російська ППО нібито спрацювала у тимчасово окупованому Севастополі, Московській, Рязанській, Калузькій, Брянській та Орловській областях.
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