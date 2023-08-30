РФ звинуватила Україну в атаці ракетою по Криму та дронами - по Брянщині

Атака крилатої ракети по Криму

Про нібито роботу ППО у Криму повідомив гауляйтер Криму Сергій Аксьонов.

"У східній частині Криму збито крилату ракету. Прошу всіх зберігати спокій та довіряти лише офіційним джерелам інформації", - йдеться у заяві терориста.

"Радник голови регіону" Олег Крючков повідомив, що від уламків ракети нібито загорілась трава в полі, на місці працюють співробітники МНС.

Обстріл Брянської області

Російське терористичне міноборони заявило про роботу ППО близько 22:30 за київським часом. Нібито знищено два українських безпілотники.