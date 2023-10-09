Гауляйтера Херсонщини Сальдо підозрюють у відданні наказу катувати цивільних
Гауляйтеру Херсонщини Володимиру Сальдо та учасникам так званої державної служби безпеки Херсонської області заочно повідомили про підозру у катуванні цивільних, держзраді та низці інших правопорушень
Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.
За даними слідства, для збереження нелегітимної влади та підтримки її силовим шляхом Сальдо на мільйони рублів фінансував НЗФ "ГСБ Херсонской области". За допомоги цього збройного формування окупаційний голова здійснював тиск на місцеве населення.
"Одним із задокументованих фактів є віддання наказу окупаційним головою про затримання та катування підприємця, аби змусити його перереєструвати бізнес за російським законодавством", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці ідентифікували представників НЗФ – двох "оперуповноважених" та чотирьох так званих начальників відділів, серед яких громадянин РФ, який забезпечував фінансові операції та здійснював контроль і розподіл виділених Росією грошей для збройного формування. Зазначається, що вони відшукували та затримували громадян України, проукраїнських активістів, противників окупаційної влади, інших цивільних осіб.
"Людей тримали у нелюдських умовах, до них застосовувалось психологічне та фізичне насильство, катування електричним струмом", - додали у прокуратурі.
Херсонська облпрокуратура повідомила, що окупаційному голові заочно повідомлено про підозру у фінансуванні не передбаченого законом збройного формування, відданні наказу про жорстоке поводження з цивільним населенням та вчинення інших порушень законів та звичаїв війни (ч. 3 ст. 260, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).
Дії чотирьох учасників кваліфіковано як держзраду, участь у не передбаченому законом збройному формуванні, жорстоке поводження з цивільним населенням та вчинення інших порушень законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України).
Так званому головному фінансисту інкриміновано участь у не передбаченому законом збройному формуванні (ч. 2 ст. 260 КК України). І ще одному - жорстоке поводження з цивільним населенням та вчинення інших порушень законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).
- На Херсонщині судитимуть трьох місцевих жителів за фактом колабораціонізму, які під час тимчасової окупації регіону обійняли посади "голів громад".
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