Про це Сергій Гайдай, очільник Луганської ОВА, заявив в етері білоруському Белсату.

Він зазначив, що військове керівництво Кремінної перемістилося в інші населені пункти. А всі цивільні росіяни, яких привезли для виконання робіт або надання медичної допомоги, вже виїхали в напрямку РФ.

Роботи з відновлення, які почали проводити окупанти, нині "заморожені". Росіяни стверджують:”зараз приїдуть ваші нацики та все доремонтують”.

Сергій Гайдай відзначив, що після звільнення Кремінної він бачить два варіанти розвитку подій: просування ЗСУ в напрямку Старобільська, логістичного центру Луганщини.

“Хто буде в Старобільську, той контролюватиме всю логістику на Луганщині. Не залишиться майже жодної дороги, якою б противник міг спокійно пересуватися”.

Інший можливий напрям - Рубіжне та Сєверодонецьк, наступ там зможе розбити російське угруповання, яке цілодобово наступає на Бахмут.

Нагадаємо, командир роти 112 бригади ТрО, депутат Київради, радник оборонного комітету Юрій Федоренко зазначив, що на лінії зіткнення цілодобово тривають бої:ЗСУ мають перевагу на Луганщині, невдовзі ми реалізуємо важливий план.

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