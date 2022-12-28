Гайдай: Кремінну покинули не лише військові командувачі РФ, а й росіяни, які приїжджали працювати в місті
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай поінформував, що з Кремінної виїхало не тільки окупаційне керівництво, а й цивільні росіяни, що проводили відновлювальні роботи
Про це Сергій Гайдай, очільник Луганської ОВА, заявив в етері білоруському Белсату.
Він зазначив, що військове керівництво Кремінної перемістилося в інші населені пункти. А всі цивільні росіяни, яких привезли для виконання робіт або надання медичної допомоги, вже виїхали в напрямку РФ.
Роботи з відновлення, які почали проводити окупанти, нині "заморожені". Росіяни стверджують:”зараз приїдуть ваші нацики та все доремонтують”.
Сергій Гайдай відзначив, що після звільнення Кремінної він бачить два варіанти розвитку подій: просування ЗСУ в напрямку Старобільська, логістичного центру Луганщини.
“Хто буде в Старобільську, той контролюватиме всю логістику на Луганщині. Не залишиться майже жодної дороги, якою б противник міг спокійно пересуватися”.
Інший можливий напрям - Рубіжне та Сєверодонецьк, наступ там зможе розбити російське угруповання, яке цілодобово наступає на Бахмут.
- Нагадаємо, командир роти 112 бригади ТрО, депутат Київради, радник оборонного комітету Юрій Федоренко зазначив, що на лінії зіткнення цілодобово тривають бої:ЗСУ мають перевагу на Луганщині, невдовзі ми реалізуємо важливий план.
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