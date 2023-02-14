Гайдай попередив, що на Луганщині найближчим часом можуть посилитися атаки окупантів
Росіяни хочуть повністю захопити Луганську область, найближчими днями атаки можуть посилитися
Про це повідомляє в телеграм очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"На наш напрямок вони кидають всі сили, щоб вийти на адмінмежі і щоб було що "продавати" населенню Російської Федерації. Те, що збільшилася кількість обстрілів, кількість авіаударів, збільшилася кількість атак. Ми бачимо, що це більше таке зондування, пошук слабких місць. Це вже одна частина, мабуть, початкова цього масованого наступу", - сказав Гайдай.
- ЗСУ протягом 13 лютого відбили атаки РФ в районах 12 міст та сіл, а також знищили Су-24М й Су-25. Своєю чергою загарбникам обіцяють грошові надбавки за участь у штурмових діях та за кожен кілометр просування по українській землі.
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