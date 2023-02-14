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Росіянам обіцяють доплату за кожен кілометр просування в Україні, а ЗСУ знищили два ворожих літаки, - Генштаб

14 лютого, 2023 вiвторок
06:42
війна з Росією російські війська окупанти

ЗСУ протягом 13 лютого відбили атаки РФ в районах 12 міст та сіл, а також знищили Су-24М й Су-25. Своєю чергою загарбникам обіцяють грошові надбавки за участь у штурмових діях та за кожен кілометр просування по українській землі

Про це у ранковому зведенні 14 лютого звітує Генштаб ЗСУ.

За минулу добу підрозділи наші воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області; Невське, Кремінна, Кузьмине, Шипилівка і Білогорівка - Луганської та Федорівка, Парасковіївка, Бахмут, Водяне, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.

Українська авіація протягом минулої доби завдала 15 ударів по районах зосередження окупантів. Також наші захисники збили два ворожих літаки - Су-24М та Су-25.

А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 7 районів зосередження живої сили, 2 станції РЕБ, а також склад боєприпасів російських окупантів

Солдатам РФ обіцяють грошові надбавки за кожен кілометр просування по українській землі

Щоб мотивувати особовий склад до наступу, у підрозділах противника розповсюджується агітація про добові грошові надбавки за участь у штурмових діях. 

До того ж анонсовано доплату кожному загарбнику за кілометр просування по українській землі.

Один з підрозділів росіян на Луганщині зобов'язали носити у нагрудній кишені гільзу із клаптиком паперу з інформацією про себе

Через відсутність металевих жетонів з особистим номером, за яким можна ідентифікувати тіло загиблого військовослужбовця, особовий склад підрозділів 20-ї армії, що діють у Луганській області, керівництво зобов’язало носити у нагрудній кишені гільзу із клаптиком паперу в ній. 

На цьому клаптику кожен російський окупант повинен зазначити інформацію про себе, особистий номер тощо.

У Москві науковців почали агітувати до мобілізації 

Так, у Москві розпочалась агітаційна робота щодо мобілізації стосовно науковців. Зокрема, з персоналом науково-дослідного інституту "Полюс", який є провідним науковим центром Росії в галузі лазерних технологій, проведено роз’яснювальну роботу про соціальні гарантії та пільги мобілізованих осіб.

РФ завдала 2 ракетних та 32 авіаційних удари по Україні за добу

Протягом 13 лютого противник завдав 2 ракетних та 32 авіаційних удари. Здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Загроза завдання ударів Російською Федерацією залишається високою по всій території України. Водночас наша система протиповітряної оборони постійно зміцнюється.

Ворог веде наступ по 5 напрямках, зазнає втрат

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Зазнає значних втрат. 

Збройні Сили України вживають додаткових заходів для посилення оборони.

Ситуація по напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. 

На полігонах Республіки Білорусь тривають заходи бойової підготовки російських військ. 

Минулої доби ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Янжулівка Чернігівської області; Товстодубове, Вовківка, Білокопитове, Волфине і Басівка Сумської області та Ветеринарне, Красне, Вовчанськ і Дворічанське на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник обстріляв з танків, мінометів та артилерії райони населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Синьківка, Куп’янськ, Степова, Кислівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове, Піщане, Вишневе і Чернещина Харківської області; Стельмахівка, Макіївка, Площанка, Невське, Діброва і Білогорівка на Луганщині та Іванівка, Спірне і Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Білогорівка, Веселе, Васюківка, Залізнянське, Бахмут, Олександро-Шультине, Озарянівка, Диліївка і Майорськ на Донеччині.

На Авдіївському та Новопавлівському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили райони населених пунктів, що неподалік з лінією зіткнення. 

Серед них - Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Богоявленка, Новоукраїнка, Пречистівка та Золота Нива Донецької області.

На Запорізькому напрямку вогневого впливу зазнали Времівка і Новопіль на Донеччині; Ольгівське, Гуляйполе, Староукраїнка, Гуляйпільське, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Степове, Кам’янське Запорізької області та Іллінка і Нікополь - Дніпропетровської.

На Херсонському напрямку противник вчергове обстріляв з мінометів, ствольної та реактивної артилерії цивільні об'єкти Херсона, а також Антонівку Херсонської області.

  • Раніше Генштаб ЗСУ повідомляв, що почастішали випадки, коли мобілізовані військовослужбовці РФ, які у підрозділах, приданих до 1-го армійського корпусу Південного ВО, відмовляються йти у наступ.

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