Газ у рублях для країн Європи - елемент війни. Путін іде ва-банк перед екстреним самітом НАТО, - Магда

Експерт розповів про це в етері Еспресо.TV.

Практично немає сумнівів, що Путін буде намагатися піднімати ставки в різних куточках Європи. Сьогоднішнє доручення Путіна приймати оплату за поставлений "недружнім країнам" російський природний газ лише у рублях - це теж елемент війни. Оскільки війна, як ми розуміємо, - це не лише зіткнення військових потенціалів, це й протистояння економік, - зазначив Магда.

Експерт додав, що таким чином Путін демонструє ще один важіль впливу Росії на європейські країни.

Заява Путіна про газ у рублях прозвучала напередодні саміту G7 та екстреного саміту НАТО. Тобто Путін абсолютно свідомо піднімає ставки та йде у своєрідний геополітичний ва-банк, - зауважив Євген Магда.