"Газпром" грубо натякає, що постачати до ЄС більше газу можна лише "Північним потоком-2", - глава Оператора ГТС
Російський монополіст "Газпром" ігнорує максимальні ціни на газ в ЄС і недостатні запаси палива в європейських сховищах, відмовляючись бронювати потужності української ГТС
Про це написав очільник компанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон у Facebook.
За його словами, "Газпром" на цей місяць не забронював додаткові транзитні потужності у 15 млн кубометрів на добу, що призведе до зниження транзиту до 109 млн кубометрів на добу.
"Оператор ГТС України постійно пропонує додаткові потужності в обсязі 63,7 млн кубометрів на добу, але жодного разу "Газпром" не виявив зацікавленість", - підкреслив Макогон.
Він зазначив, що "Газпром" оголосив про закінчення трубоукладальних робіт по "Північному потоку-2".
"Фактично "Газпром" грубо натякає, що збільшення постачання в ЄС можливе тільки по "Північному потоку-2", - підсумував Макогон.
- 6 вересня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що газопровід "Північний потік-2" має запрацювати найближчими днями.
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