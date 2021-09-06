"Газпром" грубо натякає, що постачати до ЄС більше газу можна лише "Північним потоком-2", - глава Оператора ГТС

Про це написав очільник компанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон у Facebook.

За його словами, "Газпром" на цей місяць не забронював додаткові транзитні потужності у 15 млн кубометрів на добу, що призведе до зниження транзиту до 109 млн кубометрів на добу.

"Оператор ГТС України постійно пропонує додаткові потужності в обсязі 63,7 млн кубометрів на добу, але жодного разу "Газпром" не виявив зацікавленість", - підкреслив Макогон.

Він зазначив, що "Газпром" оголосив про закінчення трубоукладальних робіт по "Північному потоку-2".

"Фактично "Газпром" грубо натякає, що збільшення постачання в ЄС можливе тільки по "Північному потоку-2", - підсумував Макогон.

6 вересня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що газопровід "Північний потік-2" має запрацювати найближчими днями.