"Газпром" погрожує повністю припинити постачання газу до Молдови

Про це заявив офіційний представник "Газпрому" Сергій Купріянов, повідомляє DW.

За його словами, "Газпром" може повністю відмовитися від постачання газу до Молдови, якщо вона не погасить борг у $709 млн та не домовиться про умови нового контракту.

"Тут немає жодної політики, "Газпром" - акціонерне товариство і не може працювати в збиток, не може допустити втрат податкових виплат до бюджету РФ. Є межі терпіння. Молдова сама своїми руками провокує кризу", – сказав Купріянов.

Напередодні російсько-молдовські переговори щодо постачання газу завершилися безрезультатно. Згідно з повідомленнями ЗМІ, Росія, нібито, запропонувала Молдові знижку у 25%, однак молдовська сторона наполягала на 50%.